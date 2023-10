сегодня



Гитарист SABATON выпустил сборник песен Гэри Мура



TOMMY JOHANSSON выпустил сборник песен Гэри Мура, который доступен для прослушивания здесь:



"Over the Hills and Far Away"

"Wild Frontier"

"Nuclear Attack"

"The Loner"

"Out in the Fields"

"Murder in the Skies"

"Thunder Rising"

"Running from the Storm"

"After the War"

"Empty Rooms"

"Emerald"







+0 -0



просмотров: 153