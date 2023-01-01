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*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 67
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 43
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 33
*Цветные винилы от METALLICA 28
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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Sabaton

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8 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON выпустил сборник песен Гэри Мура

2 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню CELINE DION

25 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню из сериала Outlander

19 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню ONE MORE TIME

11 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню AXWELL & INGROSSO

5 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

28 авг 2023 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

23 авг 2023 : 		 SABATON думают о новом

21 авг 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN

26 июн 2023 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

19 июн 2023 : 		 Новый ЕР от гитариста SABATON

12 июн 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

29 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит THE PROCLAIMERS

23 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ABBA

14 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

7 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет диснеевский хит

28 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет IRON MAIDEN

24 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ABBA

21 апр 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

14 апр 2023 : 		 Новое видео SABATON

12 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит JOHN'a PARR'a

10 апр 2023 : 		 Как SABATON выживают в современном мире

4 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

2 апр 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления SABATON

27 мар 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет JOHN'a FARNHAM'a

21 мар 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет TOTO
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Гитарист SABATON выпустил сборник песен Гэри Мура



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TOMMY JOHANSSON выпустил сборник песен Гэри Мура, который доступен для прослушивания здесь:

"Over the Hills and Far Away"
"Wild Frontier"
"Nuclear Attack"
"The Loner"
"Out in the Fields"
"Murder in the Skies"
"Thunder Rising"
"Running from the Storm"
"After the War"
"Empty Rooms"
"Emerald"

SABATON Guitarist TOMMY JOHANSSON Releases GARY MOORE Tribute Album Via Spotify




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