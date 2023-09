сегодня



Гитарист SABATON исполняет песню из сериала Outlander



TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции из сериала Outlander "The Skye Boat Song". Съемки проходили в известных по сериалу локациях:



- Blackness Castle (where Jamie Fraser got whipped in public)

- Culloden Moor (the last known battle between the English and the Jacobites)

- Inverness, where the first episode takes place (Falkland Square)

- Jamie's Printshop in Season 3 (an alley in Edinburgh)

- Midhope Castle (Lollybroch, Fraser's home)







