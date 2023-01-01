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*Новое видео METALLICA 76
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 25
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 23
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 14
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Sabaton

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9 мар 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит EUROPE

27 фев 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BLACK SABBATH

27 фев 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

20 фев 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит GARY MOORE

19 фев 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

14 фев 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

13 фев 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит TNT

9 фев 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

8 фев 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит SURVIVOR

20 янв 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

19 янв 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит AC/DC

13 янв 2023 : 		 SABATON — новая жертва культуры отмены?

10 янв 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BONIIE TYLER

27 дек 2022 : 		 Вокалист SABATON: «Ой, как стало сложно ездить в туры...»

19 дек 2022 : 		 Новое видео SABATON

7 дек 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет рождественские темы

7 дек 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

1 дек 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

29 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет TAYLOR SWIFT

21 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет CHICAGO

15 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

15 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет SKID ROW

10 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит TWISTED SISTER

8 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

8 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет трек Гэри Мура

1 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON
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|||| сегодня

Гитарист SABATON исполняет хит EUROPE



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TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией хита EUROPE "Sign Of The Times".

SABATON Guitarist TOMMY JOHANSSON Shares Solo Cover Of EUROPE's "Sign Of The Times" (Video)




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