Видео с текстом от SABATON

SABATON опубликовали официальное видео с текстом на песню "Soldier Of 3 Armies", которая вошла в альбом "Heroes"
«История Лаури Тёрни весьма увлекательна. За свою солдатскую карьеру он служил в трех разных армиях, дослужился до офицерского звания и во всех был награжден медалями. Этого человека иногда называют бесчеловечным, хотя в бою он превосходил всех, он начал свою службу в родной Финляндии, прошел всю Вторую мировую войну как на финской, так и на немецкой стороне, а затем погиб во Вьетнаме, но уже в качестве солдата специальных операций среди "зеленых беретов", носящих имя Ларри Торна».
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