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Sabaton

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22 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

22 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

18 фев 2022 : 		 Вокалист SABATON — о первой встрече с Лемми

17 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

12 фев 2022 : 		 Новое видео SABATON

11 фев 2022 : 		 Вокалист SABATON: «Нас остановит только тюрьма!»

10 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

9 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

6 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

1 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

31 янв 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

24 янв 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

11 янв 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

7 янв 2022 : 		 Новое видео SABATON

30 дек 2021 : 		 Вокалист SABATON обещает сюрпризы

16 дек 2021 : 		 Вокалист SABATON — о турах в пандемию

14 дек 2021 : 		 Новое видео SABATON

2 дек 2021 : 		 Концертное видео SABATON

25 ноя 2021 : 		 Концертное видео SABATON

22 ноя 2021 : 		 Концертное видео SABATON

19 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SABATON

12 ноя 2021 : 		 Рассказ о бокс-сете SABATON

11 ноя 2021 : 		 Концертное видео SABATON

9 ноя 2021 : 		 Концертный релиз SABATON выйдет осенью

29 окт 2021 : 		 Новое видео SABATON

17 окт 2021 : 		 Настольная игра от SABATON
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Видео с текстом от SABATON



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SABATON опубликовали официальное видео с текстом на песню "Soldier Of 3 Armies", которая вошла в альбом "Heroes"

«История Лаури Тёрни весьма увлекательна. За свою солдатскую карьеру он служил в трех разных армиях, дослужился до офицерского звания и во всех был награжден медалями. Этого человека иногда называют бесчеловечным, хотя в бою он превосходил всех, он начал свою службу в родной Финляндии, прошел всю Вторую мировую войну как на финской, так и на немецкой стороне, а затем погиб во Вьетнаме, но уже в качестве солдата специальных операций среди "зеленых беретов", носящих имя Ларри Торна».

SABATON Release New Lyric Video For




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