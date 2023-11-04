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*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 36
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 31
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*Вокалист SLIPKNOT: «Да нет у нас тонн бабосов!» 26
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Sabaton

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4 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит HELLOWEEN

29 окт 2023 : 		 "This Is Halloween" от гитариста SABATON

22 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ANGRA

9 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит EUROPE

8 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON выпустил сборник песен Гэри Мура

2 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню CELINE DION

25 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню из сериала Outlander

19 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню ONE MORE TIME

11 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню AXWELL & INGROSSO

5 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

28 авг 2023 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

23 авг 2023 : 		 SABATON думают о новом

21 авг 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN

26 июн 2023 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

19 июн 2023 : 		 Новый ЕР от гитариста SABATON

12 июн 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

29 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит THE PROCLAIMERS

23 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ABBA

14 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

7 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет диснеевский хит

28 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет IRON MAIDEN

24 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ABBA

21 апр 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

14 апр 2023 : 		 Новое видео SABATON

12 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит JOHN'a PARR'a

10 апр 2023 : 		 Как SABATON выживают в современном мире
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|||| сегодня

Гитарист SABATON исполняет хит HELLOWEEN



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TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции HELLOWEEN "Halloween".




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4 ноя 2023
gravitgroove
"Ворвался в чужой дом, наследил, испортил хорошую вещь"

просмотров: 372

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