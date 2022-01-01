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*Новое видео METALLICA 85
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
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Sabaton

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7 дек 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет рождественские темы

7 дек 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

1 дек 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

29 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет TAYLOR SWIFT

21 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет CHICAGO

15 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

15 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет SKID ROW

10 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит TWISTED SISTER

8 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

8 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет трек Гэри Мура

1 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

24 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит Элтона Джона

21 окт 2022 : 		 Рассказ о туре SABATON

19 окт 2022 : 		 Рассказ о туре SABATON

18 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BONNIE TYLER

11 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BACKSTREET BOYS

7 окт 2022 : 		 Рассказ о туре SABATON

3 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит SPICE GIRLS

30 сен 2022 : 		 Новая песня SABATON

25 сен 2022 : 		 SABATON замораживают свой фестиваль

23 сен 2022 : 		 Заменят ли SABATON IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST?

22 сен 2022 : 		 SABATON выпустят фильм

20 сен 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN

12 сен 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BLONDIE

23 авг 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет GREEN DAY

16 авг 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея
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Гитарист SABATON исполняет рождественские темы



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Гитарист SABATON опубликовал сообщение о том, что планирует каждый день до Рождества выпускать перепевки рождественской классики, — всё это будет доступно здесь, а кое-что — и в нашей ленте.

SABATON Guitarist TOMMY JOHANSSON Sharing One Christmas Cover Song A Day Until December 24th (Video)




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