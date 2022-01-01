сегодня



Гитарист SABATON исполняет рождественские темы



Гитарист SABATON опубликовал сообщение о том, что планирует каждый день до Рождества выпускать перепевки рождественской классики, — всё это будет доступно здесь, а кое-что — и в нашей ленте.







+0 -0



просмотров: 37

