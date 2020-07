11 июл 2020



Колыбельные от SABATON



Twinkle Twinkle Little Rock Star продолжают выпуск колыбельных на основе хитов металл групп — следующими в серии стали композиции SABATON:



01. To Hell And Back



02. The Last Stand



03. Bismarck



04. The Red Baron



05. Primo Victoria



06. The Lost Battalion



07. Ghost Division



08. Carolus Rex



09. Attero Dominatus



10. The Final Solution



"To Hell And Back" доступна для прослушивания ниже.



















