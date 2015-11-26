Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстер... 45
*Новое видео U.D.O. 40
*SCORPIONS «добились больших успехов» с новым альбомом во вре... 23
*Бивис и Баттхед возвращаются! 23
*UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в... 21
[= ||| все новости группы



*

Sabaton

*



11 июл 2020 : 		 Колыбельные от SABATON

30 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON

28 июн 2020 : 		 SABATON добавили еще шесть концертов в шведский тур

27 июн 2020 : 		 Новое видео SABATON

15 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON

8 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON

2 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON

8 май 2020 : 		 Концертное видео SABATON

7 май 2020 : 		 SABATON сегодня в прямом эфире Вконтакте

19 мар 2020 : 		 SABATON отменили российский тур

10 мар 2020 : 		 Видео с текстом от SABATON

3 мар 2020 : 		 Вокалист SABATON об ассоциировании группы с нацизмом

1 мар 2020 : 		 Видео с текстом от SABATON

15 фев 2020 : 		 Видео с текстом от SABATON

30 янв 2020 : 		 Концерты SABATON переносят на новые площадки

10 янв 2020 : 		 Новый эпизод на историческом канале SABATON

3 янв 2020 : 		 Новый эпизод на историческом канале SABATON

26 дек 2019 : 		 До "Primo Victoria" мы как SABATON не нашли своего лица

23 дек 2019 : 		 Новое видео SABATON

6 дек 2019 : 		 Новый эпизод на историческом канале SABATON

26 ноя 2019 : 		 Видео с выступления SABATON и APOCALYPTICA

22 ноя 2019 : 		 Новое видео SABATON/ APOCALYPTICA

15 ноя 2019 : 		 Новый эпизод на историческом канале SABATON

12 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от SABATON

4 окт 2019 : 		 Новый эпизод на историческом канале SABATON

27 сен 2019 : 		 Новый эпизод на историческом канале SABATON
Показать далее
| - |

|||| 11 июл 2020

Колыбельные от SABATON



*
zoom
*
* *
Twinkle Twinkle Little Rock Star продолжают выпуск колыбельных на основе хитов металл групп — следующими в серии стали композиции SABATON:

01. To Hell And Back

02. The Last Stand

03. Bismarck

04. The Red Baron

05. Primo Victoria

06. The Lost Battalion

07. Ghost Division

08. Carolus Rex

09. Attero Dominatus

10. The Final Solution

"To Hell And Back" доступна для прослушивания ниже.

Lullaby Versions Of SABATON From TWINKLE TWINKLE LITTLE ROCK STAR Out Now








Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 271

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом