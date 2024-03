сегодня



THOBBE ENGLUND: «Однажды я зашел не в ту дверь»



THOBBE ENGLUND в интервью Brutal Planet Magazine рассказал о том, как состоялось его возвращение в SABATON:



«Это было довольно забавно, потому что мы с женой и, конечно же, с сыном встретили Новый год вместе с басистом и менеджером SABATON Pär [Sundström] и его женой. Они заявились сюда [ко мне домой] за три минуты до полуночи, и мы подумали: "А успеют ли они? Да. Хорошо. С Новым годом". Потом мы выпили пару бутылок пива, потом еще пару бутылок пива, и так продолжалось до пяти-шести утра. К счастью, у нас была няня. И это витало в воздухе. Я где-то говорил, что мы слушали песню SCORPIONS "The Best Is Yet To Come". И в припеве есть что-то вроде... Ну, я не помню точно, но я помню строчку. Мы были немного пьяны, и она звучала примерно так: "Как я могу жить без тебя?". Мы смотрели друг другу в глаза и все понимали.



Мне не пришлось долго размышлять по этому поводу, потому что моему сыну уже пять лет. Его любимая группа - SABATON. Когда я покинул группу, в личном плане все выглядело совершенно иначе. Мы хотели ребенка. А потом, вы же знаете, как это бывает с детьми, когда они маленькие и все такое. Ты хочешь быть дома, ты хочешь быть рядом. И за все эти годы я был дома, был вместе с [сыном] и семьей, группа очень выросла за восемь лет, а это значит, что мы уже не будем так часто уезжать, как раньше. В один год - кажется, это было в 14 или 15 году — мы отсутствовали 270 дней. Я зашел не в ту дверь, когда возвращался домой с тура, а [моя жена] стояла на балконе в другом здании: "Эй, а мы живем вот здесь". "А, хорошо". Так что теперь все совсем по-другому, и у каждого в группе есть своя семья. Так что, да, давайте заниматься этим, пока нам не исполнится 85 лет. Дорога свободна!»



Размышляя о том, когда ему официально предложили вернуться в SABATON, Thobbe сказал:



«В канун Нового года я понял, что что-то внутри меня подсказало мне, что если вопрос будет задан, то я, конечно же, соглашусь. Я принадлежу SABATON. Это моя семья, это мои лучшие друзья. Так что меня как будто осенило. Конечно, да. Если вопрос встанет, я скажу "да"". И, кажется, через неделю у нас был день рождения [моего сына], и мы с Joakim [Brodén, вокалист SABATON] сочинили песню, которая войдет в этот новый альбом. И он написал мне сообщение за пару дней до этого. Он сказал: "Ты будешь дома в воскресенье? Потому в воскресенье я как раз собираюсь к тебе зайти". Я сказал: "Да, да, конечно. Просто заходи. Я поставлю кофе", и все в таком духе. Я думал, что мы собираемся обсудить некоторые детали в этой песне и просто [решить], будем ли мы менять в ней что-то... Потому что обычно он всегда пишет или говорит мне, что произойдет, когда он придет, будет ли это просто "Давайте выпьем кофе и поговорим о всякой ерунде" или это будет что-то [другое]. И я подумал: "Хм, а почему он не сказал, какие у него планы? Это немного странно с его стороны". Но больше я об этом не думал. А потом он пришел, и мы сидели, пили кофе и о чем-то разговаривали. И тут он сказал: "Кстати, как ты смотришь на то, чтобы снова надеть свои камуфляжные штаны?". А я такой: "Хорошо. Вот в чем вопрос. На самом деле он возник примерно через неделю».



Englund признался, что был "немного шокирован" тем, что ему предложили вернуться в SABATON.



«Я не воспринимал ничего как должное. Я имею в виду, что, возможно, у них был кто-то другой, потому что я ушел почти восемь лет назад. Так что я никогда не считал само собой разумеющимся, что они вообще меня пригласят. Я был уверен, что если они меня спросят, я буду очень счастлив и скажу "да"". Но потом вопрос прозвучал, и для меня это было, как... Мы долго говорили о том, как обстоят дела сегодня по сравнению с 16-м годом, и все такое. Где SABATON находится сегодня — много чего произошло за те восемь лет, что меня не было. Так что, да, я... Я сказал ему: "Дай мне подумать и я тебе перезвоню". Я поговорил с женой 10 минут, 15 минут, потом позвонил ему [и сказал]: "Эй, чувак. Я в деле". И все. Это было очень трогательно. А потом позвонили Chris [Rörland, гитарист SABATON] и Hannes [Van Dahl, барабанщик SABATON]. Мы радовались, как школьницы!»







