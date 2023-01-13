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Sabaton

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|||| 13 янв 2023

SABATON — новая жертва культуры отмены?



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Шведская ассоциация скептиков (Vetenskap Och Folkbildning) пересматривает своё решение о награждении шведских металлистов SABATON премией Årets Folkbildare 2022 (Общественный просветитель года) после того, как стало известно, что группа сделала несколько противоречивых комментариев по поводу Крыма.

Årets Folkbildare — это ежегодная премия, которая была учреждена в 1987 году. Она традиционно вручается учёным, авторам, журналистам и средствам массовой информации, которые делают для просвещения людей всё возможное и невозможное.

Vetenskap Och Folkbildning выбрали SABATON именно за возможность группы предоставлять фактический контент, отметив, что они выделяются среди своих современников и коллег по музыкальной сцене благодаря своему стремлению предоставлять правдивые исторические материалы с помощью квалифицированных историков и экспертов.

Басист и основатель SABATON Pär Sundström в интервью газете Dagens Nyheter сказал:

«Очень приятно получить подтверждение того, что ты делаешь что-то правильное. Это замечательное чувство. Хард-рок для нас на первом месте, но здорово, что и наша история привлекает внимание».

Далее Sundström сказал, что он и его коллеги по группе работают таким образом, что сначала у них появляется музыкальная идея, которую они затем объединяют с историческим сюжетом:

«Сегодня существует множество людей в нашей сети, которые с радостью помогут нам предоставить информацию, если мы не уверены в чём-то, что касается истории».

Объявление о получении SABATON награды Årets Folkbildare произошло всего через несколько дней после того, как песня SABATON "Carolus Rex" была удалена из плейлиста Spotify с музыкой, которая будет представлять Швецию, пока страна будет председательствовать в Совете Европейского союза (также известном как Совет министров) в первые шесть месяцев 2023 года. Трек SABATON, который был написан о шведском короле Карле XII, был исключён из списка после того, как шведское правительство было предупреждено о выступлении группы в 2015 году в Крыму. По сообщениям, концерт был организован российской байкерской бандой Nattvargarna, близкой к Владимиру Путину.

«Мы не хотим, чтобы это ассоциировалось со шведским председательством», — заявила пресс-служба правительства Швеции, являющейся председателем ЕС, в электронном письме газете Dagens Nyheter.

Это выступление также стало причиной того, что два года назад вооруженные силы Швеции прекратили сотрудничество с группой.

Организация Vetenskap Och Folkbildning изначально не была обеспокоена спорами. Пер Юхан Росмарк, члeн правления VOF, сказал Dagens Nyheter:

«Никто не получает премию, потому что является идеальным человеком или организацией. Все получают премию за то, что они делают как общественные деятели».

В интервью Dagens Nyhete Sundström сказал, что он даже не знал, что SABATON были в плейлисте Spotify, когда ему сообщили, что "Carolus Rex" была оттуда удалена:

«Пожалуй, это немного ненужный процесс — составлять список, согласно которому политики указывают, что слушать, а что нет».

Он также добавил, что не придаёт большого значения тому, что SABATON будут исключены из этого плейлиста.

На вопрос о том, что он думает о сегодняшних действиях Рoccии на территории Укрaины, он сказал газете Dagens Nyheter:

«Я не хочу высказываться о том, что я думаю о чьих-то действиях в политическом плане. На сегодняшний день это не моё дело. Я думаю, что все вoйны являются глупыми. Мы исполняем песни о вoйне, потому что надеемся, что эти вoйны больше не повторятся. Это достаточно ясно говорит о наших взглядах и о нашей позиции».

После интервью в Dagens Nyheter с Сундстрёмом Dagens ETC опубликовала статью с комментариями в 2016 году для Sweden Rock Magazine, в которой он, среди прочего, сказал, что Крым ранее был оккупирован Укрaиной:

«Если вы поедете в Севастополь, вы вряд ли почувствуете, что они считают себя оккупированными — совсем наоборот. Они были оккупированы в течение многих лет только потому, что оказались не на той стороне, когда проводилась граница между Советским Союзом и Укрaиной. Все эти годы они чувствовали себя русскими, но обращались с ними как с маленьким кусочком Укрaины».

В новом интервью он также прокомментировал ранее сказанное:

«Моя цитата — это впечатления, которые я испытал там и тогда, на месте, и впечатления, которые я вынес из той поездки. То, что кто-то вторгается или оккупирует другую страну, противоречит международному праву, которое, как мне кажется, должно применяться вместо того, чтобы кто-то прибегал к вооруженному конфликту, как это произошло сейчас на Укрaине. Наш каталог песен является доказательством того, что бoeвых действий уже было достаточно».

После того, как Dagens ETC сообщила о высказывании Sundström'а о Крыме, Vetenskap Og Folkbildning заявила, что в ближайшее время проведет внеочередное собрание, на котором обсудит награду.

«Обычно мы не проводим собрания сразу после награждения. Но ничего нельзя сказать о том, какое решение мы примем, и когда это случится», — сообщил Пер Йохан Росмарк газете Dagens Nyheter.

Когда Vetenskap Och Folkbildning впервые объявили о том, что присуждает награду SABATON, президент Понтус Бёкман в заявлении сказал:

«SABATON уникальным образом сочетают свою художественную деятельность с общественным просвещением. В мире, в котором нас захлёстывают фальшивые новости и теории заговора, информация, проверенная фактами, поступает из того места, на которое многие не обратят внимания, — от тяжёлой металлической группы».

Sundström с таким же энтузиазмом воспринял награду, сказав:

«Мы начали год самым лучшим образом. Мы любим создавать музыку и получили признание за наши релизы, но получить награду за упорный труд и усилия, которые вложены в темы наших песен, — это совсем другое дело. Это совершенно новый уровень признания, который значит для нас очень много и вызывает сильные эмоции. Мы вкладываем часы и месяцы работы в каждую песню, которую сочиняем, и работаем рука об руку с историками и учёными, чтобы гарантировать, что то, что мы представляем миру, является точным и достоверным. Мы придерживаемся этого и будем продолжать в том же духе.

То, что мы создаем, — это не просто металл. Мы формируем яркие образы вокруг историй конфликтов, происходящих по всему миру, и делаем это с нейтральной точки зрения. Мы считаем, что не стоит позволять этим историям превращаться в пыль. Мы должны вынести их на свет, чтобы люди извлекли уроки из прошлых инцидентов. Мы хотим пробудить в наших слушателях страсть к истории и любознательность. Я очень хочу поблагодарить Шведскую ассоциацию скептиков за эту невероятную награду. Это поистине большая честь».

С момента своего основания в 1982 году главной целью Шведской ассоциации скептиков является повышение осведомлённости общественности о научных методах и достигнутых результатах. Ассоциация издаёт ежеквартальный журнал и координирует лекции на темы, связанные с наукой и лженаукой.




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13 янв 2023
Red One
В смысле жертва? Перед ними открываются широкие возможности рубить на путингах и Z -концертах за огромные бабки из бюджета РФ. С Газмановым, Чичериной и Шаманом.
Like!10  Dislike!1
13 янв 2023
грозакоммунистов
Red One, я понять не могу, почему у вас в палате разрешено пользоваться мобильными устройствами?
  Dislike!7
14 янв 2023
T
ThrashCrow
Red One, будут теперь играть в каком-то фрязино Zа батон. Гойда! Ну или в их случае гей да
Like!1
13 янв 2023
WahrandPhain
хоть что-то с этим унылым говном сделают. Культура отмены на страже музыкального вкуса! хайпиться на рандомных исторических событиях это чистая дичь.
Like!4
13 янв 2023
P
PangurBan
Все правильно. Вступили в дерьмо -нафиг из приличных мест
Like!7  Dislike!1
13 янв 2023
E
Exterminator
Вполне заслуженно.
Like!7

просмотров: 1070

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