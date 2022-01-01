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SABATON замораживают свой фестиваль



SABATON опубликовали следующее сообщение:



«Металлическая семья, мы должны сделать важное объявление о Sabaton Open Air. Прошло почти полтора десятка лет с момента начала SOA, и с тех пор у нас состоялось множество фантастических вечеринок, но мы решили, что фестивалю пора сделать перерыв.



Мы можем с уверенностью сказать, что фестиваль 2022 года был самым масштабным и лучшим на сегодняшний день, поэтому мы понимаем, почему это решение может показаться вам немного неожиданным. Многочисленные факторы повлияли на наше решение не проводить фестиваль в 2023 году, но мы с нетерпением ждём, когда он снова будет блистать в будущем.



Если вернуться к самому началу, то у нас была дикая мечта представить в Фалуне нечто особенное — то, чего наш родной город ещё никогда не видел, и мы гордимся тем, что нам удалось осуществить эту мечту. С 2008 года SOA объединяет металхэдов не только из Швеции, но и со всего мира. Этот фестиваль превратился из однодневного мероприятия в помещении с одной сценой в грандиозное празднование металла — четырёхдневный фестиваль под открытым небом с несколькими сценами, на которых выступают яркие музыкальные исполнители.



За эти годы SOA принял тысячи посетителей из более чем 50 стран, а в нашем родном городе благодаря его существованию состоялось более 200 концертов. Этот фестиваль был бы невозможен без огромного количества работников, волонтёров и фэн-клубов, которые отдали своё драгоценное время, чтобы сделать его реальностью. Они вложили свои кровь, пот и слёзы в создание и проведение фестиваля, только для того, чтобы снова всё это разрушить по окончании мероприятия, год за годом.



Мы хотели бы выразить сердечное СПАСИБО всем людям, которые помогали нам на протяжении многих лет, а также нашим преданным поклонникам со всего мира, которые каждый год приезжают в Фалун, чтобы посетить фестиваль. Спасибо за то, что вы показали себя с лучшей стороны. Местные власти похвалили вас за то, что вы — удивительная группа людей и показали жителям Фалуна, что металхэды — лучший тип людей. Мы гордимся тем, какие вы все прекрасные послы металла.



Мы также хотели бы поблагодарить наш родной город Фалун за то, что он был открыт для идеи фестиваля и принял всех участников с распростёртыми объятиями и улыбками на лицах. Мы получили большую поддержку от муниципалитета и большинства политиков, а также от многих местных компаний и поставщиков услуг.



Этот фестиваль не похож ни на один другой фестиваль в мире.



Оставайтесь с нами. Это не последнее мероприятие Sabaton Open Air! А пока посмотрите замечательный обзор о Sabaton Open Air 2022!»







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