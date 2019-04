сегодня



Трек-лист нового альбома SABATON



Шведские металлисты SABATON 19 июля выпустят на Nuclear Blast Records свой новый альбом "The Great War".



Трек-лист альбома:



01. The Future Of Warfare

02. Seven Pillars Of Wisdom

03. 82nd All The Way

04. The Attack Of The Dead Men

05. Devil Dogs

06. The Red Baron

07. Great War

08. A Ghost In The Trenches

09. Fields Of Verdun

10. The End Of The War To End All Wars

11. In Flanders Fields



















