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*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 69
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 28
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 23
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 22
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*

Sabaton

*



10 янв 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BONIIE TYLER

27 дек 2022 : 		 Вокалист SABATON: «Ой, как стало сложно ездить в туры...»

19 дек 2022 : 		 Новое видео SABATON

7 дек 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет рождественские темы

7 дек 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

1 дек 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

29 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет TAYLOR SWIFT

21 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет CHICAGO

15 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

15 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет SKID ROW

10 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит TWISTED SISTER

8 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

8 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет трек Гэри Мура

1 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

24 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит Элтона Джона

21 окт 2022 : 		 Рассказ о туре SABATON

19 окт 2022 : 		 Рассказ о туре SABATON

18 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BONNIE TYLER

11 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BACKSTREET BOYS

7 окт 2022 : 		 Рассказ о туре SABATON

3 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит SPICE GIRLS

30 сен 2022 : 		 Новая песня SABATON

25 сен 2022 : 		 SABATON замораживают свой фестиваль

23 сен 2022 : 		 Заменят ли SABATON IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST?

22 сен 2022 : 		 SABATON выпустят фильм

20 сен 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN
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|||| 10 янв 2023

Гитарист SABATON исполняет хит BONIIE TYLER



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TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией хита BONIIE TYLER "Total Eclipse Of The Heart".

SABATON Guitarist TOMMY JOHANSSON Shares Power Metal Cover Of BONIIE TYLER's




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