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*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 64
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*DIMMU BORGIR обновили альбом 22
*Новая песня IN FLAMES 17
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 15
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Sabaton

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9 авг 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет материал Элтона Джона

8 авг 2022 : 		 Анимационное видео от SABATON

2 авг 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет "Phantom Of The Opera"

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7 июн 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет HELLOWEEN

25 май 2022 : 		 SABATON в стиле Дискнея

19 май 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит THIN LIZZY

15 май 2022 : 		 Вокалист SABATON: «Мы никого не призываем голосовать или делать выбор»

10 май 2022 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

27 апр 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит SIMON & GARFUNKEL

18 апр 2022 : 		 THOBBE ENGLUND присоединился к SABATON

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21 мар 2022 : 		 Успехи в чарте SABATON

7 мар 2022 : 		 Новое видео SABATON

4 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

2 мар 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

28 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

22 фев 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

22 фев 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

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|||| сегодня

Гитарист SABATON исполняет материал Элтона Джона



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Tommy Johansson опубликовал видео исполнения хита Элтона Джона 1983 года "I'm Still Standing".

SABATON Guitarist TOMMY JOHANSSON Shares Solo Performance Of ELTON JOHN Classic




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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9 авг 2022
S
Sterh14
Этот чел как то всегда нежно выглядел)))

просмотров: 299

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