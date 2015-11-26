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Sabaton

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15 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON

8 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON

2 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON

8 май 2020 : 		 Концертное видео SABATON

7 май 2020 : 		 SABATON сегодня в прямом эфире Вконтакте

19 мар 2020 : 		 SABATON отменили российский тур

10 мар 2020 : 		 Видео с текстом от SABATON

3 мар 2020 : 		 Вокалист SABATON об ассоциировании группы с нацизмом

1 мар 2020 : 		 Видео с текстом от SABATON

15 фев 2020 : 		 Видео с текстом от SABATON

30 янв 2020 : 		 Концерты SABATON переносят на новые площадки

10 янв 2020 : 		 Новый эпизод на историческом канале SABATON

3 янв 2020 : 		 Новый эпизод на историческом канале SABATON

26 дек 2019 : 		 До "Primo Victoria" мы как SABATON не нашли своего лица

23 дек 2019 : 		 Новое видео SABATON

6 дек 2019 : 		 Новый эпизод на историческом канале SABATON

26 ноя 2019 : 		 Видео с выступления SABATON и APOCALYPTICA

22 ноя 2019 : 		 Новое видео SABATON/ APOCALYPTICA

15 ноя 2019 : 		 Новый эпизод на историческом канале SABATON

12 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от SABATON

4 окт 2019 : 		 Новый эпизод на историческом канале SABATON

27 сен 2019 : 		 Новый эпизод на историческом канале SABATON

20 сен 2019 : 		 Новый эпизод на историческом канале SABATON

17 сен 2019 : 		 Видео с текстом от SABATON

13 сен 2019 : 		 Новый эпизод на историческом канале SABATON

12 сен 2019 : 		 Рассказ о выступлении SABATON на Reload Festival 2019
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Концертное видео SABATON



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SABATON представили концертное видео а композицию "Angels Calling" в котором также принимала участие группа APOCALYPTICA — съемки видео проходили двадцать первого января в Вене.

SABATON Release Live Video "Angels Calling" Shot In Vienna Featuring APOCALYPTICA



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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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