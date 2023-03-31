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Sabaton

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Как SABATON выживают в современном мире



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Pär Sundström в интервью с Forbes рассказал, как группе удается не только выжить, но и процветать, поскольку поклонники предпочитают слушать песни онлайн, а не покупать их.

По словам Pär'а Sundström'а, право собственности на бренд SABATON всегда было ключевым, поскольку группа владеет своими авторскими и издательскими правами, что является жизнеспособной статьёй дохода для коллектива, превысившего отметку два миллиарда потоковых прослушиваний, независимо от состояния продаж физических альбомов.

«Я знаю группы, которые подписывали контракты, скажем так, в доцифровую эпоху. И они подписали контракты, в которых ставка роялти была основана на физических продажах. В краткосрочной перспективе контракт охватывал вселенную и даже более, и обеспечивал им одинаковые отчисления вне зависимости от формата в течение всей жизни. Когда всё переходит в цифровую эру, становится неважно, есть ли у песни миллионы слушателей, потому что вы почти ничего с этого не получаете.

Не секрет, что цифровые платформы платят очень мало за каждый стрим. Но существует огромная разница, на какой ступени вы находитесь, — на более высокой или на более низкой — и сохраняете ли вы этот процент для себя, в отличие от других лейблов и издателей, которые берут свою долю. Поэтому, когда мы владеем брендом, мы можем решить, на каком уровне шкалы мы хотим находиться. А когда речь заходит о миллиардах, то да, это уже неплохо!»




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