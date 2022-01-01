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Гитарист SABATON исполняет хит Элтона Джона



TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией хита Элтона Джона "Circle Of Life" из мультфильма «Король Лев».







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