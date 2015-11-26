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Вокалист SABATON — о первой встрече с Лемми



Во время недавнего интервью немецкому журналу Metal Hammer вокалисту SABATON Joakim'у Brodén'у показали обложки нескольких старых номеров Metal Hammer и попросили прокомментировать каждую из них. Когда он увидел обложку с изображением культового фронтмена MOTÖRHEAD Иэна «Лемми» Килмистера, Йоаким сказал:



«Я встретил его в первый раз в 2005 или 2003 году на рок-фестивале в Швеции. Я увидел, как он идёт, когда стоял в баре за кулисами. Он подошёл и собирался заказать напиток. И я знал, что ему нравится виски Maker's Mark. То есть ему нравился Jack Daniel's, и он обычно пил его, но ему также нравился Maker's Mark. Поэтому я заказал ему двойную порцию из другого бара, и когда он получил её, бармен сказал Лемми: "Это от него". Он подошёл, и мы немного поговорили. И он преподал мне урок о том, как быть артистом. Это было очень любезно и вежливо, даже если ты не знаешь человека. И мы провели это время за выпивкой. Я говорил ему: "Ты не должен стоять здесь и постоянно со мной общаться". А он такой: "Мне приятно. Ты купил мне хороший виски. И я хорошо провожу время". Я спросил его: "Что ты имеешь в виду?" Он ответил: "Да, я могу потратить время на то, чтобы выпить с тобой напиток, который ты мне купил. Или я могу отказаться". Это было по-джентльменски. Потом я спросил: "А что было бы, если бы я был неприятным собеседником?" Он ответил: "Я могу выпить виски очень быстро". [Смеётся]».













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