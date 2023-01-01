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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
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*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 19
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 15
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*STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии 12
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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*Потери в NERVOSA 24
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 19
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 15
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
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Sabaton

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8 фев 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит SURVIVOR

20 янв 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

19 янв 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит AC/DC

13 янв 2023 : 		 SABATON — новая жертва культуры отмены?

10 янв 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BONIIE TYLER

27 дек 2022 : 		 Вокалист SABATON: «Ой, как стало сложно ездить в туры...»

19 дек 2022 : 		 Новое видео SABATON

7 дек 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет рождественские темы

7 дек 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

1 дек 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

29 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет TAYLOR SWIFT

21 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет CHICAGO

15 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

15 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет SKID ROW

10 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит TWISTED SISTER

8 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

8 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет трек Гэри Мура

1 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

24 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит Элтона Джона

21 окт 2022 : 		 Рассказ о туре SABATON

19 окт 2022 : 		 Рассказ о туре SABATON

18 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BONNIE TYLER

11 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BACKSTREET BOYS

7 окт 2022 : 		 Рассказ о туре SABATON

3 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит SPICE GIRLS

30 сен 2022 : 		 Новая песня SABATON
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|||| сегодня

Гитарист SABATON исполняет хит SURVIVOR



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TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией хита SURVIVOR "Burning Heart".

SABATON Guitarist TOMMY JOHANSSON Shares Solo Cover Of SURVIVOR Classic "Burning Heart" (Video)




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