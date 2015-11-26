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Видео с текстом от SABATON



SABATON опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Ballad Of Bull", которая вошла в альбом "Heroes".



Лесли "Булл" Аллен был австралийским санитаром, служившим в Тихом океане, и его действия на горе Тамбу в Новой Гвинее - это нечто совершенно необыкновенное. В течение одного дня на фронте он раз за разом в одиночку бросался под вражеский огонь, чтобы забрать раненых американских солдат. 12 раз он поднимался на гору и 12 раз спускался с раненым солдатом союзников на плече. За этот самоотверженный поступок он был награжден Серебряной звездой США.

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