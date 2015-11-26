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Sabaton

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9 окт 2020 : 		 Новое видео SABATON

16 сен 2020 : 		 Новое видео SABATON

7 авг 2020 : 		 Новое видео SABATON

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления SABATON

3 авг 2020 : 		 Концертное видео SABATON

17 июл 2020 : 		 Участники DRAGONFORCE сочинили песню SABATON за 10 минут

11 июл 2020 : 		 Колыбельные от SABATON

30 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON

28 июн 2020 : 		 SABATON добавили еще шесть концертов в шведский тур

27 июн 2020 : 		 Новое видео SABATON

15 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON

8 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON

2 июн 2020 : 		 Концертное видео SABATON

8 май 2020 : 		 Концертное видео SABATON

7 май 2020 : 		 SABATON сегодня в прямом эфире Вконтакте

19 мар 2020 : 		 SABATON отменили российский тур

10 мар 2020 : 		 Видео с текстом от SABATON

3 мар 2020 : 		 Вокалист SABATON об ассоциировании группы с нацизмом

1 мар 2020 : 		 Видео с текстом от SABATON

15 фев 2020 : 		 Видео с текстом от SABATON

30 янв 2020 : 		 Концерты SABATON переносят на новые площадки

10 янв 2020 : 		 Новый эпизод на историческом канале SABATON

3 янв 2020 : 		 Новый эпизод на историческом канале SABATON

26 дек 2019 : 		 До "Primo Victoria" мы как SABATON не нашли своего лица

23 дек 2019 : 		 Новое видео SABATON

6 дек 2019 : 		 Новый эпизод на историческом канале SABATON
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"Night Witches", новое анимационное видео группы SABATON, доступно для просмотра ниже.

SABATON Release "Night Witches" (Animated Story Video)



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Exceptional


9 окт 2020, 18:57		Был у них на концерте году в 14-15ом. В самом начале "Night Witches" зрители из зала запустили десятки бумажных самолетов на сцену к музыкантам. Выглядело очень эффектно.
Музыканты, к слову, пару самолетиков подняли и запустили обратно в зал.
PS
Никогда еще не видел настолько растерянных и смущенных охранников.

Exceptional


9 окт 2020, 19:02		Отличный коммент на ютабе: "They aren’t very stealthy with a giant heavy metal band playing wherever they go"


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просмотров: 378

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