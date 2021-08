16 авг 2021



Анонс нового альбома SABATON



SABATON сообщили о том, что новая пластинка получила название "The War To End All Wars" и будет вновь посвящена событиям первой мировой.



«Почти два десятилетия мы поем об исторических битвах и войнах со всего мира.



Прошло два года с момента выхода нашего последнего альбома "The Great War", концептуального альбома, рассказывающего истории Первой мировой войны. С тех пор мы все пытались решить, какой будет следующая глава нашего повествования. Будет ли это снова что-то из истории Швеции? Может о гражданской войне в Америке, или история Наполеона или, может быть, что-то про крестовые походы?



Нет, дорогие друзья... Мы снова сосредоточимся на начале 20-го века.



Мы предоставляем вам: The War To End All Wars!



Мы верим, что в этом особом моменте истории есть еще много интересного. Еще так много историй Первой мировой войны не рассказано. Со временем мы узнаем их все...»



















+5 -3



просмотров: 915