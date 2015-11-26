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Sabaton

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16 авг 2021 : 		 Анонс нового альбома SABATON

26 июл 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

16 июл 2021 : 		 Кавер-версия MANOWAR от SABATON

14 июл 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления SABATON

18 май 2021 : 		 Видео с текстом от SABATON

11 май 2021 : 		 Новое видео SABATON

7 май 2021 : 		 Кавер-версия RADIO TAPOK от SABATON

4 май 2021 : 		 SABATON записали кавер-версию RADIO TAPOK

19 апр 2021 : 		 Видео с текстом от SABATON

9 апр 2021 : 		 Новое видео SABATON

9 апр 2021 : 		 Бывший гитарист SABATON осуждён за развратные действия и хранение детской порнографии

25 мар 2021 : 		 SABATON исполнили новый сингл

26 фев 2021 : 		 Новое видео SABATON

11 фев 2021 : 		 Новый сингл SABATON выйдет зимой

9 фев 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

2 фев 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

31 дек 2020 : 		 Барабанщик SABATON учит 13-летнего Albert'a

25 дек 2020 : 		 SABATON готовы к записи

24 дек 2020 : 		 Тизер нового трека SABATON

22 дек 2020 : 		 Новое видео SABATON

27 ноя 2020 : 		 24 дня Рождества от SABATON

11 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от SABATON

30 окт 2020 : 		 Видео на историческом канале SABATON

19 окт 2020 : 		 SABATON отреагировали на видео DRAGONFORCE

9 окт 2020 : 		 Новое видео SABATON

16 сен 2020 : 		 Новое видео SABATON
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|||| 16 авг 2021

Анонс нового альбома SABATON



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SABATON сообщили о том, что новая пластинка получила название "The War To End All Wars" и будет вновь посвящена событиям первой мировой.

«Почти два десятилетия мы поем об исторических битвах и войнах со всего мира.

Прошло два года с момента выхода нашего последнего альбома "The Great War", концептуального альбома, рассказывающего истории Первой мировой войны. С тех пор мы все пытались решить, какой будет следующая глава нашего повествования. Будет ли это снова что-то из истории Швеции? Может о гражданской войне в Америке, или история Наполеона или, может быть, что-то про крестовые походы?

Нет, дорогие друзья... Мы снова сосредоточимся на начале 20-го века.

Мы предоставляем вам: The War To End All Wars!

Мы верим, что в этом особом моменте истории есть еще много интересного. Еще так много историй Первой мировой войны не рассказано. Со временем мы узнаем их все...»

SABATON Announces 'The War To End All Wars' Album








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