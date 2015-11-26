Анонс нового альбома SABATON

SABATON сообщили о том, что новая пластинка получила название "The War To End All Wars" и будет вновь посвящена событиям первой мировой.
«Почти два десятилетия мы поем об исторических битвах и войнах со всего мира.
Прошло два года с момента выхода нашего последнего альбома "The Great War", концептуального альбома, рассказывающего истории Первой мировой войны. С тех пор мы все пытались решить, какой будет следующая глава нашего повествования. Будет ли это снова что-то из истории Швеции? Может о гражданской войне в Америке, или история Наполеона или, может быть, что-то про крестовые походы?
Нет, дорогие друзья... Мы снова сосредоточимся на начале 20-го века.
Мы предоставляем вам: The War To End All Wars!
Мы верим, что в этом особом моменте истории есть еще много интересного. Еще так много историй Первой мировой войны не рассказано. Со временем мы узнаем их все...»
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