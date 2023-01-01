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*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 79
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 43
*Цветные винилы от METALLICA 29
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не пр... 16
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Sabaton

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9 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит EUROPE

8 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON выпустил сборник песен Гэри Мура

2 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню CELINE DION

25 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню из сериала Outlander

19 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню ONE MORE TIME

11 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню AXWELL & INGROSSO

5 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

28 авг 2023 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

23 авг 2023 : 		 SABATON думают о новом

21 авг 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN

26 июн 2023 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

19 июн 2023 : 		 Новый ЕР от гитариста SABATON

12 июн 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

29 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит THE PROCLAIMERS

23 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ABBA

14 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

7 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет диснеевский хит

28 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет IRON MAIDEN

24 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ABBA

21 апр 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

14 апр 2023 : 		 Новое видео SABATON

12 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит JOHN'a PARR'a

10 апр 2023 : 		 Как SABATON выживают в современном мире

4 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

2 апр 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления SABATON

27 мар 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет JOHN'a FARNHAM'a
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|||| 9 окт 2023

Гитарист SABATON исполняет хит EUROPE



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TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции EUROPE "Rock The Night".

SABATON Guitarist TOMMY JOHANSSON Shares Cover Of EUROPE Classic "Rock The Night" (Video)




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