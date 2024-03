SABATON о Metalizer

4 мар 2024



Уже официально наступил март, а это значит, что в этом месяце мы будем освещать наш третий студийный альбом — Metalizer! Мы расскажем о нем небывалые подробности и факты, а также запустим ряд веселых мероприятий, игр и розыгрышей в честь этого события. Кроме того, появится новый мерч! Будьте начеку. Будьте готовы. И включайте альбом на полную катушку!



Небольшая выдержка об истории Metalizer:



«Когда мы начинали наше хэви-металлическое путешествие, Metalizer изначально задумывался как наш самый первый студийный альбом в 2002 году. Он был создан задолго до того, как мы переключились на исторические повествования. На альбоме была собрана коллекция песен, посвященных более традиционным металлическим темам, а такие названия, как "Hellrider", "Thundergods" и "Hail To The King", определяли характер звучания. Многие треки альбома были перезаписаны и взяты из Fist For Fight, нашего дебютника, выпущенного самостоятельно. Однако как раз в тот момент, когда мы были готовы явить миру свое видение, наше сотрудничество с итальянским лейблом приняло неожиданный оборот, оставив нас в подвешенном состоянии на несколько лет, пока не было достигнуто решение спустя годы, в 2007 году. Но об этом мы расскажем подробнее позже...



Слушая Metalizer, мы отправляемся в ностальгическое путешествие к нашим скромным истокам. Мы были просто компанией молодых металхэдов, у которых была миссия создать наш первый альбом. Мы на самом деле жили своей мечтой, и, Боже, какое это было чувство! Единственным недостатком этого альбома было длительное пятилетнее ожидание его выхода, в течение которого мы укрепили свою музыкальную идентичность и завоевали свою нишу в индустрии.



Представьте себе такой сценарий: вы записываете альбом в 2002 году, но он не увидит свет до 2007 года. Это необычная ситуация, и, конечно, за пять лет может многое произойти и измениться. Как музыканты, мы оказались в необычной ситуации. После выхода Attero Dominatus этот альбом вновь зазвучал, на нем были песни, которые мы почти не слышали за полдесятка лет. Музыка, продюсирование, даже лирические темы казались оторванными от того, в каком состоянии находились SABATON в то время. Тем не менее, возвращение к этой старой жемчужине оказалось чрезвычайно приятным опытом — особенно во время живого исполнения песен в туре».







