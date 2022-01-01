8 ноя 2022



Видео с текстом от SABATON



SABATON опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Carolean's Prayer".



Во время своего правления король Карл XI реорганизовал шведскую армию. Каролеанцы считались элитными воинами Европы благодаря своей инновационной и превосходной тактике.







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