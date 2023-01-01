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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 60
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 34
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 25
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
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Sabaton

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26 июн 2023 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

19 июн 2023 : 		 Новый ЕР от гитариста SABATON

12 июн 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

29 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит THE PROCLAIMERS

23 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ABBA

14 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

7 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет диснеевский хит

28 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет IRON MAIDEN

24 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ABBA

21 апр 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

14 апр 2023 : 		 Новое видео SABATON

12 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит JOHN'a PARR'a

10 апр 2023 : 		 Как SABATON выживают в современном мире

4 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

2 апр 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления SABATON

27 мар 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет JOHN'a FARNHAM'a

21 мар 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет TOTO

14 мар 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ABBA

9 мар 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит EUROPE

27 фев 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BLACK SABBATH

27 фев 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

20 фев 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит GARY MOORE

19 фев 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

14 фев 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

13 фев 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит TNT

9 фев 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON
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|||| 26 июн 2023

Новое видео от гитариста SABATON



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TOMMY JOHANSSON опубликовал видео на свое прочтение композиции "Nu Grönskar Det"

«Счастливого Мидсоммара!

По шведской традиции мы празднуем "канун середины лета" в эти выходные каждый год. Мы танцуем вокруг шеста (скорее креста), а затем прыгаем вокруг шеста и поем о лягушках и о том, какие они маленькие. За обеденным столом мы выпиваем "нуббе" (маленькую рюмку крепкого алкоголя), но сначала поем песню о том, как мы рады выпить эту рюмку, а потом выпиваем ее. И — в эти славные дни обычно идет дождь.

Автор музыки: Johan Sebastian Bach
Автор текста: Evelyn Lindström»

SABATON Guitarist TOMMY JOHANSSON Celebrates Midsummer's Eve With Folk Metal Cover Of "Nu GrГ¶nskar Det" (Video)




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