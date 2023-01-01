26 июн 2023



Новое видео от гитариста SABATON



TOMMY JOHANSSON опубликовал видео на свое прочтение композиции "Nu Grönskar Det"



«Счастливого Мидсоммара!



По шведской традиции мы празднуем "канун середины лета" в эти выходные каждый год. Мы танцуем вокруг шеста (скорее креста), а затем прыгаем вокруг шеста и поем о лягушках и о том, какие они маленькие. За обеденным столом мы выпиваем "нуббе" (маленькую рюмку крепкого алкоголя), но сначала поем песню о том, как мы рады выпить эту рюмку, а потом выпиваем ее. И — в эти славные дни обычно идет дождь.



Автор музыки: Johan Sebastian Bach

Автор текста: Evelyn Lindström»







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