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Sabaton

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Видео с текстом от SABATON



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SABATON опубликовали официальное видео с текстом на песню "Christmas Truce", которая взята из альбома "The War To End All Wars", выходящего четвертого марта:

01. Sarajevo

02. Stormtroopers

03. Dreadnought

04. The Unkillable Soldier

05. Soldier Of Heaven

06. Hellfighters

07. Race To The Sea

08. Lady Of The Dark

09. The Valley Of Death

10. Christmas Truce

11. Versailles

SABATON Release Official Lyric Video For New Song "Christmas Truce"



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