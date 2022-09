сегодня



SABATON выпустят фильм



SABATON сообщили о том, что последние два года работали над большим и серьёзным проектом. В 2023 году выйдет фильм "The War To End All Wars", полнометражная музыкальная картина, в которую войдут песни из десятого студийного альбома "The War To End All Wars". Этот фильм живо рассказывает о Первой мировой войне с помощью анимации и живого действия. Он даст зрителю лучшее понимание того, о чём поется в песнях группы на альбоме: это музыкальное и историческое повествование.



В настоящее время фильм находится на стадии пост-продакшна и создаётся в сотрудничестве с анимационной студией Yarnhub. Ранее SABATON уже работали с этой студией над другими проектами, включая последнее анимационное видео на песню "The Red Baron".



Фильм "The War To End All Wars" — это совершенно иной масштаб, который ни группа, ни Yarnhub никогда ранее не пытались осуществить.



Pär Sundström сказал: «Мы представили раннюю версию этого фильма журналистам во время превью-сессии нашего последнего альбома "The War To End All Wars" в Королевском военном музее в Брюсселе. Их реакция на фильм была бесценной—- они потеряли дар речи, поэтому мы решили выйти на новый уровень и ещё больше перешагнуть границы для глобальной аудитории».



Дэвид Уэбб из Yarnhub добавил: «Когда SABATON попросили нас выйти за рамки всего, что мы делали раньше, и совместно создать фильм для их нового альбома, нас охватили волнение и трепет. Это было масштабное мероприятие, которое требовало новых людей, технологий и навыков. Но мы не могли упустить такую возможность. Мы часто говорим, что наша миссия — вызывать мурашки по коже, и наша работа с SABATON всегда была наиболее успешной в этом отношении. Работа над альбомом длилась два года, но после многих поздних вечеров и выходных, проведённых на встречах с музыкантами, конечным результатом стало нечто уникальное. Новый способ прослушивания альбома; более глубокое понимание, помогающее зрителю прочувствовать храбрость и трагедию, которые послужили вдохновением для последнего шедевра SABATON».



Фильм "The War To End All Wars" — это цельное, вызывающее размышления и эмоционально заряженное произведение с большим акцентом на повествование. В нём участвуют участники коллектива, как в реальной жизни, так и в анимации, и было проведено много исследований, чтобы обеспечить максимально точное отображение истории, — группа относится к этому очень трепетно.



У SABATON была мечта создать что-то развлекательное, но с большой образовательной ценностью, и вот после двух лет напряжённой работы эта мечта стала реальностью!







+0 -0



просмотров: 66