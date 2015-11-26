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Sabaton

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Вокалист SABATON обещает сюрпризы



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Joakim Brodén в рамках недавнего интервью рассказал о том, что группа готовит для будущего тура:

«Я могу дать несколько намёков [о живом шоу]. Я не стремлюсь к секретности, но в то же время не хочу испортить сюрприз, потому что это должно быть то, что зрители концерта должны открыть для себя в каком-то смысле, чтобы они получили тот самый "вау-эффект". Но да, мы развиваем то, что уже было с альбомом [2019 года] "The Great War", поскольку мы движемся в ту же эпоху и время. На самом деле в Швеции сейчас работает целая куча людей, которые строят новые части декораций. И я видел несколько фотографий и намёков на то, что нас ждёт. Как для шведского тура, так и для европейского, но особенно, конечно, для европейского. Да, я полагаю, что кое-что будет очень знакомым, но есть и то, что будет — несколько моментов, о которых подумают: "Что за...?"»

SABATON Singer Promises





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