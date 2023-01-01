27 ноя 2023



Гитарист SABATON исполняет хит MEAT LOAF



TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции MEAT LOAF "I Would Do Anything For Love (But I Won't Do That)".







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