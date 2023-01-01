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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 17
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Sabaton

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27 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит MEAT LOAF

20 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит JOHN MILES

16 ноя 2023 : 		 SABATON отправятся в студию в начале года

13 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит THE MARBLES

9 ноя 2023 : 		 Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плюс»

4 ноя 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит HELLOWEEN

29 окт 2023 : 		 "This Is Halloween" от гитариста SABATON

22 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ANGRA

9 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит EUROPE

8 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON выпустил сборник песен Гэри Мура

2 окт 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню CELINE DION

25 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню из сериала Outlander

19 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню ONE MORE TIME

11 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню AXWELL & INGROSSO

5 сен 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

28 авг 2023 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

23 авг 2023 : 		 SABATON думают о новом

21 авг 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN

26 июн 2023 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

19 июн 2023 : 		 Новый ЕР от гитариста SABATON

12 июн 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

29 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит THE PROCLAIMERS

23 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ABBA

14 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

7 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет диснеевский хит

28 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет IRON MAIDEN
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|||| 27 ноя 2023

Гитарист SABATON исполняет хит MEAT LOAF



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TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции MEAT LOAF "I Would Do Anything For Love (But I Won't Do That)".

SABATON Guitarist TOMMY JOHANSSON Shares Cover Of MEAT LOAF Classic "I Would Do Anything For Love (But I Won't Do That)" (Video)




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