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*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 16
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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 16
*ACCEPT выступили без вокалиста 14
*Новая песня DARKTHRONE 11
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
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*

Sabaton

*



21 окт 2022 : 		 Рассказ о туре SABATON

19 окт 2022 : 		 Рассказ о туре SABATON

18 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BONNIE TYLER

11 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BACKSTREET BOYS

7 окт 2022 : 		 Рассказ о туре SABATON

3 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит SPICE GIRLS

30 сен 2022 : 		 Новая песня SABATON

25 сен 2022 : 		 SABATON замораживают свой фестиваль

23 сен 2022 : 		 Заменят ли SABATON IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST?

22 сен 2022 : 		 SABATON выпустят фильм

20 сен 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN

12 сен 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BLONDIE

23 авг 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет GREEN DAY

16 авг 2022 : 		 SABATON в стиле Диснея

9 авг 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет материал Элтона Джона

8 авг 2022 : 		 Анимационное видео от SABATON

2 авг 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет "Phantom Of The Opera"

4 июл 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет тему из Рокки

22 июн 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит QUEEN

13 июн 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет GIANT

7 июн 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет HELLOWEEN

25 май 2022 : 		 SABATON в стиле Дискнея

19 май 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит THIN LIZZY

15 май 2022 : 		 Вокалист SABATON: «Мы никого не призываем голосовать или делать выбор»

10 май 2022 : 		 Новое видео от гитариста SABATON

27 апр 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит SIMON & GARFUNKEL
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Рассказ о туре SABATON



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SABATON опубликовали ролик, рассказывающий о том, как для коллектива проходят гастроли по США и Канаде.

SABATON Release Tour Vlog Episode 4 (Salt Lake City, Denver, Dallas); Video




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