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SABATON о Attero Dominatus



SABATON продолжают рассказывать истории о своей богатой на события творческой жизни — вот еще одна:



«Готовы ли вы к уморительным и шокирующим историям? На этой вечеринке в центре внимания окажется Attero Dominatus. Наш второй студийный альбом изобилует многочисленными приколами. Вы узнаете, сколько времени ушло на его запись, услышите о жуткой травме Pär'a перед нашим первым туром, станете свидетелями эпических диджейских навыков Chris'а (хаха) и многое другое! Возьмите себе напитки и закуски и приходите к нам на часок расслабиться. Вы не пожалеете!»







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