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*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 62
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 51
*Новая песня KERRY KING 44
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 41
*Возвращение THE KOVENANT 29
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*

Sabaton

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SABATON о Attero Dominatus



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SABATON продолжают рассказывать истории о своей богатой на события творческой жизни — вот еще одна:

«Готовы ли вы к уморительным и шокирующим историям? На этой вечеринке в центре внимания окажется Attero Dominatus. Наш второй студийный альбом изобилует многочисленными приколами. Вы узнаете, сколько времени ушло на его запись, услышите о жуткой травме Pär'a перед нашим первым туром, станете свидетелями эпических диджейских навыков Chris'а (хаха) и многое другое! Возьмите себе напитки и закуски и приходите к нам на часок расслабиться. Вы не пожалеете!»

25 Years Of SABATON: Album Listening Party #2 - Attero Dominatus (Video)




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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7 фев 2024
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GreitWhiteHunter
Посоветуйте пару песен из Sabaton.

просмотров: 114

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