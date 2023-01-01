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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 93
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
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*Не упусти кассету METALLICA! 18
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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 93
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
*Новое видео LIMP BIZKIT 31
*Не упусти кассету METALLICA! 18
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Sabaton

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14 фев 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

13 фев 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит TNT

9 фев 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

8 фев 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит SURVIVOR

20 янв 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

19 янв 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит AC/DC

13 янв 2023 : 		 SABATON — новая жертва культуры отмены?

10 янв 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BONIIE TYLER

27 дек 2022 : 		 Вокалист SABATON: «Ой, как стало сложно ездить в туры...»

19 дек 2022 : 		 Новое видео SABATON

7 дек 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет рождественские темы

7 дек 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

1 дек 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

29 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет TAYLOR SWIFT

21 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет CHICAGO

15 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

15 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет SKID ROW

10 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит TWISTED SISTER

8 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

8 ноя 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет трек Гэри Мура

1 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от SABATON

24 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит Элтона Джона

21 окт 2022 : 		 Рассказ о туре SABATON

19 окт 2022 : 		 Рассказ о туре SABATON

18 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BONNIE TYLER

11 окт 2022 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BACKSTREET BOYS
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|||| сегодня

Видео с текстом от SABATON



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SABATON опубликовали официальное видео с текстом на песню 'Konungens Likfärd'.

SABATON Share "Konungens LikfГ¤rd" Lyric Video




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