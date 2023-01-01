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Гитарист SABATON исполняет диснеевский хит



TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией хита "Go The Distance", записанного MICHAEL BOLTON'ом для диснеевского мультфильма Геркулес.







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