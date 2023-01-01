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*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
*Адвокат METALLICA по делу NAPSTER: «Они же воры!» 13
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Sabaton

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7 май 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет диснеевский хит

28 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет IRON MAIDEN

24 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ABBA

21 апр 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

14 апр 2023 : 		 Новое видео SABATON

12 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит JOHN'a PARR'a

10 апр 2023 : 		 Как SABATON выживают в современном мире

4 апр 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет песню GARY MOORE

2 апр 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления SABATON

27 мар 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет JOHN'a FARNHAM'a

21 мар 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет TOTO

14 мар 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит ABBA

9 мар 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит EUROPE

27 фев 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BLACK SABBATH

27 фев 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

20 фев 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит GARY MOORE

19 фев 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

14 фев 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

13 фев 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит TNT

9 фев 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

8 фев 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит SURVIVOR

20 янв 2023 : 		 Видео с текстом от SABATON

19 янв 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит AC/DC

13 янв 2023 : 		 SABATON — новая жертва культуры отмены?

10 янв 2023 : 		 Гитарист SABATON исполняет хит BONIIE TYLER

27 дек 2022 : 		 Вокалист SABATON: «Ой, как стало сложно ездить в туры...»
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Гитарист SABATON исполняет диснеевский хит



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TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией хита "Go The Distance", записанного MICHAEL BOLTON'ом для диснеевского мультфильма Геркулес.

SABATON Guitarist TOMMY JOHANSSON Shares Cover Of MICHAEL BOLTON Hit "Go The Distance" From Disney's Animated Hercules Movie




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