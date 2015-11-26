19 окт 2020



SABATON отреагировали на видео DRAGONFORCE



Музыканты SABATON Joakim Brodén и Pär Sundström присоединились к Herman'y Li и Sam'y Totman'y из DRAGONFORCE, чтобы оценить что те насочиняли за десять минут.







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