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Sabaton

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Видео с текстом от SABATON



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SABATON опубликовали официальное видео с текстом на песню "No Bullets", которая вошла в качестве бонус-трека на альбом "Heroes".

SABATON Release New Lyric Video For



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

ElectricRetard


31 янв 2022, 15:22		Не на песню "No Bullets", не в качестве бонус-трека, ну хоть с альбомом угадали)

CosmicBear


31 янв 2022, 15:58		До Stalingrad и Panzerkampf этой поделке ехать и ехать


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