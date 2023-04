сегодня



Профессиональное видео полного выступления SABATON



Профессиональное видео полного выступления SABATON, которое состоялось в рамках Resurrection Fest 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Ghost Division"

"Stormtroopers"

"Great War"

"The Red Baron"

"Bismarck"

"The Attack of the Dead Men"

"Soldier of Heaven"

"Steel Commanders"

"Carolux Rex"

"Resist and Bite"

"Night Witches"

"Dreadnought"

"The Last Stand"

"Christmas Truce"

"Primo Victoria"

"Swedish Pagans"

"To Hell and Back"







