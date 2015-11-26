Налоговая не дремлет в отношении SABATON!

По сообщению шведской газеты Aftonbladet, основатели группы SABATON Joakim Brodén и Pär Sundström получили от Шведского налогового агентства (Skatteverket) предписание выплатить сотни тысяч долларов в виде налоговых штрафов.
Шведское налоговое агентство, которое занимается регистрацией физических лиц и взимает такие налоги, как подоходный налог с физических лиц, корпоративный налог, НДС и акцизный налог, считает, что Brodén и Sundström неправильно отчитались о своих доходах от туров по США в 2016–2018 годах. В результате каждому из музыкантов придётся выложить значительную сумму, чтобы погасить свой долг.
Brodén, который пишет всю музыку для SABATON, столкнулся с самым большим налоговым ударом: его обязали выплатить более двух миллионов шведских крон (более 233 000 долларов).
Brodén и Sundström утверждают, что следовали договору о налогообложении между США и Швецией, который предусматривает двойное налогообложение в отношении подоходного налога, корпоративного налога и налога на прирост капитала, и настаивают на том, что они наняли экспертов, чтобы убедиться, что документы были оформлены правильно. Несмотря на это, Шведское налоговое агентство утверждает, что бухгалтерский учёт велся неточно.
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