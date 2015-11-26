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Sabaton

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2 фев 2021 : 		 Видео с выступления SABATON

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25 дек 2020 : 		 SABATON готовы к записи

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22 дек 2020 : 		 Новое видео SABATON

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11 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от SABATON

30 окт 2020 : 		 Видео на историческом канале SABATON

19 окт 2020 : 		 SABATON отреагировали на видео DRAGONFORCE
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Налоговая не дремлет в отношении SABATON!



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По сообщению шведской газеты Aftonbladet, основатели группы SABATON Joakim Brodén и Pär Sundström получили от Шведского налогового агентства (Skatteverket) предписание выплатить сотни тысяч долларов в виде налоговых штрафов.

Шведское налоговое агентство, которое занимается регистрацией физических лиц и взимает такие налоги, как подоходный налог с физических лиц, корпоративный налог, НДС и акцизный налог, считает, что Brodén и Sundström неправильно отчитались о своих доходах от туров по США в 2016–2018 годах. В результате каждому из музыкантов придётся выложить значительную сумму, чтобы погасить свой долг.

Brodén, который пишет всю музыку для SABATON, столкнулся с самым большим налоговым ударом: его обязали выплатить более двух миллионов шведских крон (более 233 000 долларов).

Brodén и Sundström утверждают, что следовали договору о налогообложении между США и Швецией, который предусматривает двойное налогообложение в отношении подоходного налога, корпоративного налога и налога на прирост капитала, и настаивают на том, что они наняли экспертов, чтобы убедиться, что документы были оформлены правильно. Несмотря на это, Шведское налоговое агентство утверждает, что бухгалтерский учёт велся неточно.

Brodén и Sundström могут обжаловать решение.

SABATON Founders Ordered To Pay Hundreds Of Thousands Of Dollars To Swedish Tax Agency



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