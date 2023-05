сегодня



ALICE COOPER открыл тур



ALICE COOPER выступлением 28 апреля в Soaring Eagle Casino Resort, Mount Pleasant, Michigan, открыл тур "Too Close For Comfort":



01. Lock Me Up (first time ever performed live)

02. No More Mr. Nice Guy

03. I'm Eighteen

04. Under My Wheels

05. Bed Of Nails

06. Billion Dollar Babies

07. Fallen In Love

08. Snakebite (first time performed live since 1991)

09. Be My Lover

10. Lost In America

11. Hey Stoopid

12. Drum Solo

13. Welcome To My Nightmare (first time performed live since 2017)

14. Cold Ethyl

15. Only Women Bleed

16. Poison

17. Feed My Frankenstein

18. Black Widow Jam

20. Ballad Of Dwight Fry

21. I Love The Dead

22. Escape

23. School's Out



Encore:



24. Elected























