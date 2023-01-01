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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 57
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 19
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Alice Cooper

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1 май 2023 : 		 ALICE COOPER открыл тур

28 апр 2023 : 		 Предварительное название нового альбома ALICE COOPER

27 апр 2023 : 		 Переиздания ALICE COOPER выйдут летом

14 апр 2023 : 		 NITA STRAUSS: «ALICE COOPER — не группа, это семья!»

11 апр 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

26 мар 2023 : 		 KANE ROBERTS: «Я не лучший кандидат для ALICE COOPER»

25 мар 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

19 мар 2023 : 		 ALICE COOPER собирается выпустить альбом, записанный без дублей

7 мар 2023 : 		 NITA STRAUSS возвращается в ALICE COOPER

6 мар 2023 : 		 ALICE COOPER — о новом альбоме: «Он потрясёт вас»

13 янв 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER 1991 года

9 дек 2022 : 		 KANE ROBERTS — о возвращении в группу ALICE COOPER

5 дек 2022 : 		 Биография ALICE COOPER выйдет зимой

6 окт 2022 : 		 NITA STRAUSS присоединилась на сцене к ALICE COOPER

2 окт 2022 : 		 Новое видео ALICE COOPER BAND

30 сен 2022 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

22 сен 2022 : 		 Новое видео ALICE COOPER BAND

9 сен 2022 : 		 ALICE COOPER отыграл первое шоу с вернувшимся KANE'ом ROBERTS'ом

9 сен 2022 : 		 NITA STRAUSS — об уходе из группы ALICE COOPER

14 июл 2022 : 		 KANE ROBERTS вернулся в ALICE COOPER

12 июл 2022 : 		 NITA STRAUSS ушла от ALICE COOPER

6 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ALICE COOPER

1 июл 2022 : 		 ALICE COOPER присоединился к DESMOND CHILD

24 июн 2022 : 		 Концерт ALICE COOPER BAND выйдет осенью

21 июн 2022 : 		 ALICE COOPER: «Рок не мёртв»

15 июн 2022 : 		 ALICE COOPER написал 30 песен
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ALICE COOPER открыл тур



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ALICE COOPER выступлением 28 апреля в Soaring Eagle Casino Resort, Mount Pleasant, Michigan, открыл тур "Too Close For Comfort":

01. Lock Me Up (first time ever performed live)
02. No More Mr. Nice Guy
03. I'm Eighteen
04. Under My Wheels
05. Bed Of Nails
06. Billion Dollar Babies
07. Fallen In Love
08. Snakebite (first time performed live since 1991)
09. Be My Lover
10. Lost In America
11. Hey Stoopid
12. Drum Solo
13. Welcome To My Nightmare (first time performed live since 2017)
14. Cold Ethyl
15. Only Women Bleed
16. Poison
17. Feed My Frankenstein
18. Black Widow Jam
20. Ballad Of Dwight Fry
21. I Love The Dead
22. Escape
23. School's Out

Encore:

24. Elected












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