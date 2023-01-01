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Подкрась мордашку с ALICE COOPER



Vampyre Cosmetics, элитная косметическая марка, известная своей веганской и не содержащей вредных веществ косметикой, объявила о сотрудничестве с бесспорным крёстным отцом шок-рока и оригинальным новатором в области макияжа ALICE'ом COOPER'ом. Включённый в Зал славы рок-н-ролла, на протяжении своей пятидесятилетней карьеры он не раз разрушал барьеры, став первопроходцем в театрализованной форме исполнения хард-рок-музыки. Благодаря тому, что в своих выступлениях он использовал грим, ALICE COOPER стал одним из первых артистов-мужчин, показавших, что грим на лице не является гендерно обусловленным продуктом в эпоху, когда это вызывало споры.



В результате уникального сотрудничества с Cooper'ом, лицензионным агентом Global Merchandising и командой дизайнеров Vampyre Cosmetics появилась эксклюзивная коллекция, посвящённая отличительному стилю и внешности ALICE'a COOPER'a. Эта коллекция будет отражать стиль ALICE'a COOPER'a и включать в себя косметические средства в форме гитар и усилителей, помады в виде микрофонов, а также новую версию культовой туши для ресниц Whiplash, которую с нетерпением ждут поклонники ALICE'a COOPER'a и макияжа. Это унисекс-продукт, изначально созданный для "раскрепощения ваших глаз".



Детали доступны на www.vampyrecosmetics.com.





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