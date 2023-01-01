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*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 28
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Alice Cooper

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17 авг 2023 : 		 Подкрась мордашку с ALICE COOPER

16 авг 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

14 авг 2023 : 		 ALICE COOPER считает, что если бы Джон Леннон был жив, THE BEATLES могли бы воссоединиться

13 авг 2023 : 		 ALICE COOPER о переизданиях: «Я не имею к этому никакого отношения»

10 авг 2023 : 		 Новая песня ALICE COOPER

7 авг 2023 : 		 ALICE COOPER разогрел MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD

19 июл 2023 : 		 Новое видео ALICE COOPER

17 июл 2023 : 		 ALICE COOPER в Later… With Jools Holland

2 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS: «Для меня честь записать альбом с ALICE COOPER»

14 июн 2023 : 		 Новое видео ALICE COOPER

29 май 2023 : 		 ALICE COOPER не собирается завязывать

21 май 2023 : 		 ALICE COOPER в Later… With Jools Holland

16 май 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

16 май 2023 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

1 май 2023 : 		 ALICE COOPER открыл тур

28 апр 2023 : 		 Предварительное название нового альбома ALICE COOPER

27 апр 2023 : 		 Переиздания ALICE COOPER выйдут летом

14 апр 2023 : 		 NITA STRAUSS: «ALICE COOPER — не группа, это семья!»

11 апр 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

26 мар 2023 : 		 KANE ROBERTS: «Я не лучший кандидат для ALICE COOPER»

25 мар 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

19 мар 2023 : 		 ALICE COOPER собирается выпустить альбом, записанный без дублей

7 мар 2023 : 		 NITA STRAUSS возвращается в ALICE COOPER

6 мар 2023 : 		 ALICE COOPER — о новом альбоме: «Он потрясёт вас»

13 янв 2023 : 		 Концертное видео ALICE COOPER 1991 года

9 дек 2022 : 		 KANE ROBERTS — о возвращении в группу ALICE COOPER
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Подкрась мордашку с ALICE COOPER



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Vampyre Cosmetics, элитная косметическая марка, известная своей веганской и не содержащей вредных веществ косметикой, объявила о сотрудничестве с бесспорным крёстным отцом шок-рока и оригинальным новатором в области макияжа ALICE'ом COOPER'ом. Включённый в Зал славы рок-н-ролла, на протяжении своей пятидесятилетней карьеры он не раз разрушал барьеры, став первопроходцем в театрализованной форме исполнения хард-рок-музыки. Благодаря тому, что в своих выступлениях он использовал грим, ALICE COOPER стал одним из первых артистов-мужчин, показавших, что грим на лице не является гендерно обусловленным продуктом в эпоху, когда это вызывало споры.

В результате уникального сотрудничества с Cooper'ом, лицензионным агентом Global Merchandising и командой дизайнеров Vampyre Cosmetics появилась эксклюзивная коллекция, посвящённая отличительному стилю и внешности ALICE'a COOPER'a. Эта коллекция будет отражать стиль ALICE'a COOPER'a и включать в себя косметические средства в форме гитар и усилителей, помады в виде микрофонов, а также новую версию культовой туши для ресниц Whiplash, которую с нетерпением ждут поклонники ALICE'a COOPER'a и макияжа. Это унисекс-продукт, изначально созданный для "раскрепощения ваших глаз".

Детали доступны на www.vampyrecosmetics.com.



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