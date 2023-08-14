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Alice Cooper

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ALICE COOPER считает, что если бы Джон Леннон был жив, THE BEATLES могли бы воссоединиться



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Во время недавнего появления на радио QFM96 в программе "Torg & Elliott" легендарному рокеру Alice'y Copper'y, в клуб знаменитостей которого "Hollywood Vampires" в 1970-х годах входили участники группы THE BEATLES Ринго Старр и Джон Леннон, был задан вопрос, считает ли он, что THE BEATLES воссоединились бы хотя бы для одного концерта, если бы Леннон не был убит в 1980 году. Он ответил:

«Безусловно. Дело вот в чём. Когда они начали враждовать, когда дело дошло до разрыва, если в те дни кто-то из "Вампиров" — а это был наш питейный клуб — говорил что-то плохое о Paul'e [MCartney], Джон набрасывался на него. Потому что это был его лучший друг. Если кто-то говорил Полу что-то о Джоне, Paul себя так не вёл, но он выходил из комнаты — он просто уходил. Потому что никому не разрешается говорить об их лучших друзьях. Они были лучшими друзьями независимо от того, что происходило во всей этой истории. Один шёл в одну сторону, другой — в другую. Я думаю, что Джон хотел быть более политически активным, Paul же не очень этим увлекался. Джон всегда пытался втянуть меня в политику, а я говорил: "Джон, ты пытаешься спасти мир. А я просто пытаюсь развлекать людей».




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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14 авг 2023
father
Пример Пантеры говорит, что они и сейчас могут воссоединиться:)
Like!6  Dislike!1
14 авг 2023
G
Gleb Monster
father, с Закком Вайлдом
Like!3
14 авг 2023
father
Gleb Monster, и Джеффом Янгом
14 авг 2023
graillyc
father, ну а если шутки в сторону, то могут ли или не могут — вообще не имеет значения, тк в отличие от Фила с Рексом, ни Маккартни, ни Ринго это не требуется, чтобы не чувствовать проблем с достатком до конца дней своих во веки веков, аминь)
14 авг 2023
l
lord_vycrum
Ага, а Джорджу уже не надо быть для этого живым?
Like!1
14 авг 2023
gravitgroove
lord_vycrum, кстати да, очень странно, когда делают исключения лишь для Леннона, забывая о Харрисоне и его вкладе.
Like!1
14 авг 2023
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, харрисон топ, битловские песни крутейшие у него, да и выдал конечно пушку сольную после распада. Леннон сольно стрелял, но альбомы у него скучные в целом, Маккартни стабильно хорошее музло всегда делал, но чтобы целый сольник из хитяр - не, это удалось только Харрисону.
Like!1
14 авг 2023
Вашингтон Ирвинг
lord_vycrum, клэптона позвали бы, он часто в студии за Харрисона соляки писал.
14 авг 2023
F
Fo0x
Вашингтон Ирвинг, кстати да, Клэптон бы вполне органично у них смотрелся.

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