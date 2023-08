сегодня



ALICE COOPER считает, что если бы Джон Леннон был жив, THE BEATLES могли бы воссоединиться



Во время недавнего появления на радио QFM96 в программе "Torg & Elliott" легендарному рокеру Alice'y Copper'y, в клуб знаменитостей которого "Hollywood Vampires" в 1970-х годах входили участники группы THE BEATLES Ринго Старр и Джон Леннон, был задан вопрос, считает ли он, что THE BEATLES воссоединились бы хотя бы для одного концерта, если бы Леннон не был убит в 1980 году. Он ответил:



«Безусловно. Дело вот в чём. Когда они начали враждовать, когда дело дошло до разрыва, если в те дни кто-то из "Вампиров" — а это был наш питейный клуб — говорил что-то плохое о Paul'e [MCartney], Джон набрасывался на него. Потому что это был его лучший друг. Если кто-то говорил Полу что-то о Джоне, Paul себя так не вёл, но он выходил из комнаты — он просто уходил. Потому что никому не разрешается говорить об их лучших друзьях. Они были лучшими друзьями независимо от того, что происходило во всей этой истории. Один шёл в одну сторону, другой — в другую. Я думаю, что Джон хотел быть более политически активным, Paul же не очень этим увлекался. Джон всегда пытался втянуть меня в политику, а я говорил: "Джон, ты пытаешься спасти мир. А я просто пытаюсь развлекать людей».







