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Alice Cooper

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9 июл 2020 : 		 ALICE COOPER рассказал о худшем случае во время употребления наркотиков

30 июн 2020 : 		 Кавер-версия ALICE COOPER от HORNECK

19 июн 2020 : 		 ALICE COOPER о пенсии: «Не, не слышал!»

18 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Хорошо, что у нас каникулы»

15 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Я никогда не отказывал кому-либо в автографе или фото»

13 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Для меня очень странно, что столько свободного времени»

12 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Мы все хотим в турне!»

11 июн 2020 : 		 ALICE COOPER о вдохновении

9 июн 2020 : 		 Барабанщик ALICE COOPER выпустил новый альбом

6 июн 2020 : 		 ALICE COOPER — о сохранении работоспособности

1 июн 2020 : 		 ALICE COOPER: «Джонни Депп сыграл бы меня лучше всех»

28 май 2020 : 		 ALICE COOPER завершил запись

23 май 2020 : 		 ALICE COOPER о METALLICA: «Они говорили за поколение, которое раньше боялось сказать, что они металлисты»

19 май 2020 : 		 ALICE COOPER: «Кто мог подумать, что маленький микроб поставит весь мир на паузу»

17 май 2020 : 		 Гитарист AIRBOURNE выступил с ALICE COOPER

15 май 2020 : 		 Новое видео ALICE COOPER

30 апр 2020 : 		 Альбому ALICE COOPER 40 — видео

21 апр 2020 : 		 Музыканты ALICE COOPER почтили память Джимми Уэбба

15 апр 2020 : 		 ALICE COOPER, JOAN JETT выступят на благотворительном концерте

8 апр 2020 : 		 ALICE COOPER: «А я в гольф играю!»

31 мар 2020 : 		 Пазлы ALICE COOPER, SCORPIONS и STATUS QUO выйдут весной

29 мар 2020 : 		 ALICE COOPER «не боится» подхватить COVID-19

20 мар 2020 : 		 ALICE COOPER почти закончил с новым альбомом

17 мар 2020 : 		 ALICE COOPER отменил тур из-за коронавируса

10 мар 2020 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER в рамках Rock Meets Classic 2020

18 фев 2020 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER
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ALICE COOPER рассказал о худшем случае во время употребления наркотиков



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Легенда шок-рока Alice Cooper дал интервью для издания Metal Hammer. Ниже представлены выдержки из беседы.

Каким был ваш худший опыт употребления наркотиков?

«Я был на вечеринке в Детройте, когда достать тетрагидроканнабинол было большой проблемой, и все закинулись этими капсулами чистейшего вещества и отключились. Я проснулся в 3 утра, и вокруг меня лежало 40 тел, это было похоже на помешательство. Я думал, что все мертвы, кроме меня! Была середина зимы, так что я прошёл по снегу примерно две мили в рубашке, чтобы снова стать человеком. К тому времени, как я вернулся, все только начинали просыпаться. Это было действительно ужасно!»

Когда вы впервые почувствовали себя рок-звездой?

«Когда выходишь на сцену, ты уже не ты и вдруг становишься другим персонажем. Когда я создал персонажа Элис, люди останавливали меня и говорили: "Ты тот парень с гримом и змеёй! Могу я сфотографироваться с тобой?" Люди, наверное, думают, что это несколько старомодно, но я беспокоюсь о том дне, когда они не захотят мою фотографию».

Какая ваша любимая песня в сет-листе?

«"Poison" — одна из моих любимых песен, потому что люди реагируют на страшные песни или гимны, но когда выпускаешь "Poison", что довольно эротично, это полная смена курса для Alice'а Cooper'а».

ALICE COOPER Reveals His Worst Experience On Drugs -



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