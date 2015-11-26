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ALICE COOPER рассказал о худшем случае во время употребления наркотиков



Легенда шок-рока Alice Cooper дал интервью для издания Metal Hammer. Ниже представлены выдержки из беседы.



Каким был ваш худший опыт употребления наркотиков?



«Я был на вечеринке в Детройте, когда достать тетрагидроканнабинол было большой проблемой, и все закинулись этими капсулами чистейшего вещества и отключились. Я проснулся в 3 утра, и вокруг меня лежало 40 тел, это было похоже на помешательство. Я думал, что все мертвы, кроме меня! Была середина зимы, так что я прошёл по снегу примерно две мили в рубашке, чтобы снова стать человеком. К тому времени, как я вернулся, все только начинали просыпаться. Это было действительно ужасно!»



Когда вы впервые почувствовали себя рок-звездой?



«Когда выходишь на сцену, ты уже не ты и вдруг становишься другим персонажем. Когда я создал персонажа Элис, люди останавливали меня и говорили: "Ты тот парень с гримом и змеёй! Могу я сфотографироваться с тобой?" Люди, наверное, думают, что это несколько старомодно, но я беспокоюсь о том дне, когда они не захотят мою фотографию».



Какая ваша любимая песня в сет-листе?



«"Poison" — одна из моих любимых песен, потому что люди реагируют на страшные песни или гимны, но когда выпускаешь "Poison", что довольно эротично, это полная смена курса для Alice'а Cooper'а».







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