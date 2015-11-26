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Alice Cooper

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19 май 2021 : 		 ALICE COOPER едет в осенний тур с ACE'ом FREHLEY

29 апр 2021 : 		 ALICE COOPER: «Стоит уколоться!»

25 апр 2021 : 		 ALICE COOPER: «IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!»

24 апр 2021 : 		 ALICE COOPER будет хэдлайнером Monsters Of Rock Cruise 2022

23 апр 2021 : 		 Новая книга ALICE COOPER выйдет весной

22 апр 2021 : 		 ALICE COOPER потерял в весе из-за COVID-19

20 апр 2021 : 		 Колыбельные от ALICE COOPER

6 апр 2021 : 		 ALICE COOPER — о первом наркоопыте

24 мар 2021 : 		 ALICE COOPER: «Если не в своей группе, то пел бы в FOO FIGHTERS»

17 мар 2021 : 		 ALICE COOPER выбрал «Бога рока»

16 мар 2021 : 		 ALICE COOPER полон оптимизма насчет концертов

13 мар 2021 : 		 ALICE COOPER не верит, что рок умер

12 мар 2021 : 		 ALICE COOPER вспоминает о том, как вручал Грэмми JETHRO TULL, которые обыграли METALLICA

10 мар 2021 : 		 ALICE COOPER считает, что хард-рок возродится

5 мар 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

4 мар 2021 : 		 ALICE COOPER хочет записать альбом в дороге

3 мар 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

2 мар 2021 : 		 ALICE COOPER ждёт вторую дозу

26 фев 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

22 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза ALICE COOPER

20 фев 2021 : 		 ALICE COOPER: «Детройт — рок-столица США»

19 фев 2021 : 		 Семплы новых песен ALICE COOPER

18 фев 2021 : 		 ALICE COOPER — о кавер-версии на новом альбоме

16 фев 2021 : 		 ALICE COOPER: «В гольфе сила!»

15 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза ALICE COOPER

13 фев 2021 : 		 Трейлер нового альбома ALICE COOPER
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|||| сегодня

ALICE COOPER едет в осенний тур с ACE'ом FREHLEY



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ALICE COOPER семнадцатого сентября совместно с ACE'ом FREHLEY начинает гастроли по США в поддержку последнего студийного альбома "Detroit Stories". Даты выступлений:

Sep. 17 - Atlantic City, NJ - Ovation Hall at Oceans Resort Casino (Without Ace Frehley)

Sep. 18 - Gilford, NH - Bank of NH Pavilion*

Sep. 19 - Bridgeport, CT - Hartford Healthcare Amphitheater*

Sep. 21- Boston, MA - Rockland Trust Bank Pavilion*

Sep. 22 - Farmingville, NY - Long Island Community Hospital Amphitheatre at Bald Hill*

Sep. 24 - Chicago, IL - Huntington Bank Pavilion at Northerly Island*

Sep. 25 - Detroit, MI - DTE Energy Music Theatre*

Sep. 27 - Youngstown, OH - Youngstown Foundation Amphitheater*

Sep. 28 - Huber Heights, OH - Rose Music Center*

Sep. 29 - Indianapolis, IN - Farm Bureau Insurance Lawn at White River State Park*

Oct. 01 - Milwaukee, WI - BMO Harris Pavilion*

Oct. 02 - St Louis, MO - Saint Louis Music Park*

Oct. 03 - Nashville, TN - Ascend Amphitheatre*

Oct. 05 - Pikeville, KY - Appalachian Wireless Arena

Oct. 06 - Raleigh, NC - The Red Hat Amphitheater*

Oct. 07 - Charlotte, NC - Charlotte Metro Credit Union Amphitheatre*

Oct. 09 - Jacksonville, FL - Daily's Place*

Oct. 10 - West Palm Beach, FL - iTHINK Financial Amphitheatre*

Oct. 11 - Tampa, FL - MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre*

Oct. 13 - Montgomery, AL - Montgomery Performing Arts Center

Oct. 14 - Birmingham, AL - BJCC Concert Hall

Oct. 18 - Sugar Land, TX - Smart Financial Centre

Oct. 19 - Austin, TX - HEB Center

Oct. 20 - Ft. Worth, TX - Will Rogers Auditorium

Oct. 22 - Tupelo, MS - Bancorp South Arena

Oct. 23 - Atlanta, GA - Shaky Knees Festival (Without Ace Frehley)

* Produced by Live Nation

ALICE COOPER Announces Fall 2021 U.S. Tour With ACE FREHLEY



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