ALICE COOPER едет в осенний тур с ACE'ом FREHLEY



ALICE COOPER семнадцатого сентября совместно с ACE'ом FREHLEY начинает гастроли по США в поддержку последнего студийного альбома "Detroit Stories". Даты выступлений:



Sep. 17 - Atlantic City, NJ - Ovation Hall at Oceans Resort Casino (Without Ace Frehley)



Sep. 18 - Gilford, NH - Bank of NH Pavilion*



Sep. 19 - Bridgeport, CT - Hartford Healthcare Amphitheater*



Sep. 21- Boston, MA - Rockland Trust Bank Pavilion*



Sep. 22 - Farmingville, NY - Long Island Community Hospital Amphitheatre at Bald Hill*



Sep. 24 - Chicago, IL - Huntington Bank Pavilion at Northerly Island*



Sep. 25 - Detroit, MI - DTE Energy Music Theatre*



Sep. 27 - Youngstown, OH - Youngstown Foundation Amphitheater*



Sep. 28 - Huber Heights, OH - Rose Music Center*



Sep. 29 - Indianapolis, IN - Farm Bureau Insurance Lawn at White River State Park*



Oct. 01 - Milwaukee, WI - BMO Harris Pavilion*



Oct. 02 - St Louis, MO - Saint Louis Music Park*



Oct. 03 - Nashville, TN - Ascend Amphitheatre*



Oct. 05 - Pikeville, KY - Appalachian Wireless Arena



Oct. 06 - Raleigh, NC - The Red Hat Amphitheater*



Oct. 07 - Charlotte, NC - Charlotte Metro Credit Union Amphitheatre*



Oct. 09 - Jacksonville, FL - Daily's Place*



Oct. 10 - West Palm Beach, FL - iTHINK Financial Amphitheatre*



Oct. 11 - Tampa, FL - MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre*



Oct. 13 - Montgomery, AL - Montgomery Performing Arts Center



Oct. 14 - Birmingham, AL - BJCC Concert Hall



Oct. 18 - Sugar Land, TX - Smart Financial Centre



Oct. 19 - Austin, TX - HEB Center



Oct. 20 - Ft. Worth, TX - Will Rogers Auditorium



Oct. 22 - Tupelo, MS - Bancorp South Arena



Oct. 23 - Atlanta, GA - Shaky Knees Festival (Without Ace Frehley)



* Produced by Live Nation







