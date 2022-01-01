Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео IN FLAMES 31
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 18
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 15
*KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED» 11
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 11
*Новый альбом MEGADETH осенью, сингл — летом 10
*Вокалист GHOST потерял голос 8
*Вокалист STAIND о стрельбе в школах 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео IN FLAMES 31
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 18
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 15
[= ||| все новости группы



*

Alice Cooper

*



21 июн 2022 : 		 ALICE COOPER: «Рок не мёртв»

15 июн 2022 : 		 ALICE COOPER написал 30 песен

12 июн 2022 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к ALICE COOPER

20 май 2022 : 		 Вышла фигурка ALICE COOPER

27 фев 2022 : 		 ALICE COOPER завершает работу над альбомом

10 фев 2022 : 		 NITA STRAUSS — о новом альбоме ALICE COOPER

4 фев 2022 : 		 ALICE COOPER — о взаимоотношениях с Ted'ом Nugent'ом

3 фев 2022 : 		 ALICE COOPER открыл тур

2 фев 2022 : 		 Выходит новый сингл ALICE COOPER

31 янв 2022 : 		 ALICE COOPER работает сразу над двумя альбомами

11 янв 2022 : 		 ALICE COOPER активно работает над новым материалом

27 окт 2021 : 		 Носки исполняют ALICE COOPER

14 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к ALICE COOPER

5 окт 2021 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

3 окт 2021 : 		 ALICE COOPER получил улицу

1 окт 2021 : 		 ALICE COOPER выпускает бургер

21 сен 2021 : 		 ALICE COOPER дал свой первый концерт за полтора года

6 сен 2021 : 		 ALICE COOPER будет гранд-маршалом

2 июл 2021 : 		 ALICE COOPER — об идее записи альбома в туре

26 июн 2021 : 		 ALICE COOPER: «Второй укол почти не ощутил»

20 июн 2021 : 		 ALICE COOPER: факты о "School's Out"

2 июн 2021 : 		 JOE BONAMASSA спрашивает у ALICE COOPER'a

24 май 2021 : 		 ALICE COOPER продаёт картину Уорхола

19 май 2021 : 		 ALICE COOPER едет в осенний тур с ACE'ом FREHLEY

29 апр 2021 : 		 ALICE COOPER: «Стоит уколоться!»

25 апр 2021 : 		 ALICE COOPER: «IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ALICE COOPER: «Рок не мёртв»



zoom
Alice Cooper недавно порассуждал о том, что даже если рок больше не является мейнстримовым жанром, это может быть благом, и попытался предложить более взвешенный взгляд на заявления Gene'a Simmons'a о том, что рок-музыка мертва.

Alict в интервью LA Weekly заявил:

«Gene Simmons сказал, что рок мёртв, но я думаю, что он имел в виду финансовую сторону. Я думаю, что сейчас в гаражах сидят ребята, которые разучивают песни Guns N' Roses, Aerosmith, Alice'a, Ozzy... Молодые 16-летние ребята играют рок, просто рок. Это здорово. Это действительно здорово. Я не думаю, что рок когда-нибудь умрёт.

Когда вы говорите о хард-роке, как Stones, The Who и всё в таком духе, это единственная музыка, которая продержалась долго. Гранж был популярным какое-то время. И панк тоже был на пике некоторое время. Появились эмо и иже с ними, но хард-рок-группы просто продолжали существовать. Так что если вы играете в хард-рок-группе, вы можете продолжать играть столько, сколько захотите».

По словам Cooper'a, пандемия, возможно, способствовала распространению молодых групп. Он отметил, что появились так называемые «Covid-группы»:

«Я узнал совершенно новое название — COVID-группы, собравшиеся во время пандемии, которые никогда не выступали перед публикой, потому что им негде играть. Так что некоторое количество молодёжных групп, которые ни к чему не стремились, стали COVID-группами. Думаю, такое случилось впервые в истории».

Alice считает, что такое положение дел может быть полезно для общего блага рок-музыки, поскольку статус аутсайдера, в котором она снова оказалась, может придать ей столь необходимую остроту:

«Есть определённые группы — к примеру, Foo Fighters всё ещё продолжают выступать. Есть Green Day и так далее. Я смотрю на это немного по-другому. Когда мы только начинали играть, было время, когда рок-группы были вне закона. Мы были снаружи, заглядывали на вечеринку, и нас туда не приглашали. В тренде были поп-музыка, танцевальная музыка и диско. Я думаю, мы вернулись к этому. Я думаю, это здорово, что рок-группы сейчас не номер один, номер два или номер три. Мы вернулись к тому, чтобы снова быть бунтарями».

ALICE COOPER -




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 139

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом