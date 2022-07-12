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NITA STRAUSS ушла от ALICE COOPER



NITA STRAUSS объявила об уходе из состава ALICE COOPER:



«После совершенно невероятного тура в Европе мне горько сообщить вам, ребята, что я не буду участвовать в группе Alice Cooper в предстоящем осеннем туре. Я также с сожалением вынуждена отменить фестивальные даты, которые моя сольная группа запланировала на остаток года.



Я НЕ БЕРЕМЕННА!!! Нет никакой драмы, и мой гастрольный год всё ещё ОЧЕНЬ насыщен — на самом деле я лечу прямо в следующее авантюру, пока я пишу об этом, и я снова выйду на сцену гораздо раньше, чем вы думаете! Но это новости для другого дня.



Прошедшие восемь лет вместе были незабываемым опытом всей жизни, и я не могу быть более благодарной Alice и Sheryl Cooper, Shep Gordon, потрясающей группе, команде и фанатам за то, что они приняли меня во все ваши кошмары.



Я не знаю, что ждёт меня в будущем после этого, но я навсегда останусь благодарной».





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