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Alice Cooper

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21 сен 2021 : 		 ALICE COOPER дал свой первый концерт за полтора года

6 сен 2021 : 		 ALICE COOPER будет гранд-маршалом

2 июл 2021 : 		 ALICE COOPER — об идее записи альбома в туре

26 июн 2021 : 		 ALICE COOPER: «Второй укол почти не ощутил»

20 июн 2021 : 		 ALICE COOPER: факты о "School's Out"

2 июн 2021 : 		 JOE BONAMASSA спрашивает у ALICE COOPER'a

24 май 2021 : 		 ALICE COOPER продаёт картину Уорхола

19 май 2021 : 		 ALICE COOPER едет в осенний тур с ACE'ом FREHLEY

29 апр 2021 : 		 ALICE COOPER: «Стоит уколоться!»

25 апр 2021 : 		 ALICE COOPER: «IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!»

24 апр 2021 : 		 ALICE COOPER будет хэдлайнером Monsters Of Rock Cruise 2022

23 апр 2021 : 		 Новая книга ALICE COOPER выйдет весной

22 апр 2021 : 		 ALICE COOPER потерял в весе из-за COVID-19

20 апр 2021 : 		 Колыбельные от ALICE COOPER

6 апр 2021 : 		 ALICE COOPER — о первом наркоопыте

24 мар 2021 : 		 ALICE COOPER: «Если не в своей группе, то пел бы в FOO FIGHTERS»

17 мар 2021 : 		 ALICE COOPER выбрал «Бога рока»

16 мар 2021 : 		 ALICE COOPER полон оптимизма насчет концертов

13 мар 2021 : 		 ALICE COOPER не верит, что рок умер

12 мар 2021 : 		 ALICE COOPER вспоминает о том, как вручал Грэмми JETHRO TULL, которые обыграли METALLICA

10 мар 2021 : 		 ALICE COOPER считает, что хард-рок возродится

5 мар 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

4 мар 2021 : 		 ALICE COOPER хочет записать альбом в дороге

3 мар 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

2 мар 2021 : 		 ALICE COOPER ждёт вторую дозу

26 фев 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER
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ALICE COOPER дал свой первый концерт за полтора года



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ALICE COOPER со своей группой на днях дали сворй первый концерт за полтора года. Он состоялся в Атлантик-Сити, Нью-Джерси (США). Любительские видео и сет-лист доступны для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Feed My Frankenstein

02. No More Mr. Nice Guy

03. Bed Of Nails

04. Rock & Roll (THE VELVET UNDERGROUND cover) (live premiere)

05. Fallen In Love

06. Go Man Go (live premiere)

07. Under My Wheels

08. He's Back (The Man Behind the Mask)

09. Social Debris (live premiere)

10. I'm Eighteen

11. Poison

12. Billion Dollar Babies

13. Guitar Solo (Nita Strauss)

14. Roses On White Lace

15. My Stars

16. Devil's Food

17. Black Widow Jam

18. Steven

19. Dead Babies

20. I Love The Dead

21. Escape

22. Teenage Frankenstein

Encore:

23. School's Out

ALICE COOPER

















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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


21 сен 2021, 11:12		Первый и последний в 2021 году


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