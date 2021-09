сегодня



ALICE COOPER дал свой первый концерт за полтора года



ALICE COOPER со своей группой на днях дали сворй первый концерт за полтора года. Он состоялся в Атлантик-Сити, Нью-Джерси (США). Любительские видео и сет-лист доступны для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Feed My Frankenstein



02. No More Mr. Nice Guy



03. Bed Of Nails



04. Rock & Roll (THE VELVET UNDERGROUND cover) (live premiere)



05. Fallen In Love



06. Go Man Go (live premiere)



07. Under My Wheels



08. He's Back (The Man Behind the Mask)



09. Social Debris (live premiere)



10. I'm Eighteen



11. Poison



12. Billion Dollar Babies



13. Guitar Solo (Nita Strauss)



14. Roses On White Lace



15. My Stars



16. Devil's Food



17. Black Widow Jam



18. Steven



19. Dead Babies



20. I Love The Dead



21. Escape



22. Teenage Frankenstein



Encore:



23. School's Out





































