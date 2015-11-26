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ALICE COOPER — о взаимоотношениях с Ted'ом Nugent'ом



ALICE COOPER в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, как он относится к TED'y NUGENT'y, с учётом всего того, что TED говорит в последнее время:



«Мы с ним вместе выросли в Детройте, и он всегда был "ревущим ртом". Когда он начинает действовать, никто не может его остановить. Я воспринимаю его как совершенно самодостаточного и самостоятельного человека.



Я никогда не говорю о политике... Я ненавижу политику. Я не думаю, что рок-н-роллу и политике место в одной постели, но многие люди думают, что это так — потому что у нас есть голос, и мы должны использовать свой голос. Но опять же, рок-н-ролл должен быть аполитичным, я так считаю. Когда мои родители начинали говорить о политике, я включал THE [ROLLING] STONES как можно громче. Я не хочу слышать о политике, и я до сих пор так считаю.



Моя музыка и мои шоу созданы для того, чтобы вы отдохнули от CNN, смекаете? Я ничего не проповедую и я никого не оскорбляю. Если я играю что-то вроде "Elected", которая всегда исполняется во время выборов, то могу вывести [Дональда] Трампа и Хиллари [Клинтон] на бой, и оба они будут уничтожены! Это забавно. И если вы работаете на политической сцене, вам лучше уметь шутить. Так что всё в порядке. Я не против сатиры, но я никогда не выхожу на сцену и не говорю вам, за кого голосовать».







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