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Alice Cooper

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4 фев 2022 : 		 ALICE COOPER — о взаимоотношениях с Ted'ом Nugent'ом

3 фев 2022 : 		 ALICE COOPER открыл тур

2 фев 2022 : 		 Выходит новый сингл ALICE COOPER

31 янв 2022 : 		 ALICE COOPER работает сразу над двумя альбомами

11 янв 2022 : 		 ALICE COOPER активно работает над новым материалом

27 окт 2021 : 		 Носки исполняют ALICE COOPER

14 окт 2021 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к ALICE COOPER

5 окт 2021 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

3 окт 2021 : 		 ALICE COOPER получил улицу

1 окт 2021 : 		 ALICE COOPER выпускает бургер

21 сен 2021 : 		 ALICE COOPER дал свой первый концерт за полтора года

6 сен 2021 : 		 ALICE COOPER будет гранд-маршалом

2 июл 2021 : 		 ALICE COOPER — об идее записи альбома в туре

26 июн 2021 : 		 ALICE COOPER: «Второй укол почти не ощутил»

20 июн 2021 : 		 ALICE COOPER: факты о "School's Out"

2 июн 2021 : 		 JOE BONAMASSA спрашивает у ALICE COOPER'a

24 май 2021 : 		 ALICE COOPER продаёт картину Уорхола

19 май 2021 : 		 ALICE COOPER едет в осенний тур с ACE'ом FREHLEY

29 апр 2021 : 		 ALICE COOPER: «Стоит уколоться!»

25 апр 2021 : 		 ALICE COOPER: «IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!»

24 апр 2021 : 		 ALICE COOPER будет хэдлайнером Monsters Of Rock Cruise 2022

23 апр 2021 : 		 Новая книга ALICE COOPER выйдет весной

22 апр 2021 : 		 ALICE COOPER потерял в весе из-за COVID-19

20 апр 2021 : 		 Колыбельные от ALICE COOPER

6 апр 2021 : 		 ALICE COOPER — о первом наркоопыте

24 мар 2021 : 		 ALICE COOPER: «Если не в своей группе, то пел бы в FOO FIGHTERS»
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ALICE COOPER — о взаимоотношениях с Ted'ом Nugent'ом



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ALICE COOPER в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, как он относится к TED'y NUGENT'y, с учётом всего того, что TED говорит в последнее время:

«Мы с ним вместе выросли в Детройте, и он всегда был "ревущим ртом". Когда он начинает действовать, никто не может его остановить. Я воспринимаю его как совершенно самодостаточного и самостоятельного человека.

Я никогда не говорю о политике... Я ненавижу политику. Я не думаю, что рок-н-роллу и политике место в одной постели, но многие люди думают, что это так — потому что у нас есть голос, и мы должны использовать свой голос. Но опять же, рок-н-ролл должен быть аполитичным, я так считаю. Когда мои родители начинали говорить о политике, я включал THE [ROLLING] STONES как можно громче. Я не хочу слышать о политике, и я до сих пор так считаю.

Моя музыка и мои шоу созданы для того, чтобы вы отдохнули от CNN, смекаете? Я ничего не проповедую и я никого не оскорбляю. Если я играю что-то вроде "Elected", которая всегда исполняется во время выборов, то могу вывести [Дональда] Трампа и Хиллари [Клинтон] на бой, и оба они будут уничтожены! Это забавно. И если вы работаете на политической сцене, вам лучше уметь шутить. Так что всё в порядке. Я не против сатиры, но я никогда не выхожу на сцену и не говорю вам, за кого голосовать».

ALICE COOPER:



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Ress


4 фев 2022, 13:33		Здравые мысли для гражданина какой-нибудь Швейцарии или Норвегии, где никто не попытается узурпировать власть.


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