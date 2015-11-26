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ALICE COOPER получил улицу



23 сентября в Eloise Asylum (30712 Michigan Avenue), Westland, Michigan, была открыта улица в честь знаменитого детройтского музыканта. "Alice Cooper Court" — это уже третья улица, названная WCSX в честь икон рок-музыки города Моторов. Среди других достопримечательностей Детройта — «Бульвар Боба Сегера» и «Гленн Фрей Драйв».







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