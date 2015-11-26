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ALICE COOPER — об идее записи альбома в туре



В рамках беседы с Heavy ALICE COOPER подтвердил, что запишет новую пластинку в туре:



«Мне нравится эта идея, и я озвучил её просто потому, что у меня отличная концертная команда. Их не было на моей последней пластинке, но они настолько хороши, что могут сыграть что угодно. И я подумал: "А почему бы не сочинить в дороге песни о дороге? Давайте напишем о том, что происходит в пути". Или это просто будет весело, может быть, это будет трагично, может, будет ещё как-то. Я добавил: "Но это будет роком, таким же, как и вы. И мне нравится идея делать это во время саундчеков". Вместо того, чтобы играть "Eighteen" или "School's Out" раз за разом, давайте репетировать что-то новое. И тогда в какой-то момент в туре, когда у нас будет дня два на отдых, мы могли бы всё записать — записать вживую в помещении, где будем играть. И я решил, что это будет уникальная ситуация. Никто ведь подобного до нас не делал. Так что давайте сделаем то, чего ещё никто не делал!»







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