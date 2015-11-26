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Alice Cooper

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26 июн 2021 : 		 ALICE COOPER: «Второй укол почти не ощутил»

20 июн 2021 : 		 ALICE COOPER: факты о "School's Out"

2 июн 2021 : 		 JOE BONAMASSA спрашивает у ALICE COOPER'a

24 май 2021 : 		 ALICE COOPER продаёт картину Уорхола

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29 апр 2021 : 		 ALICE COOPER: «Стоит уколоться!»

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23 апр 2021 : 		 Новая книга ALICE COOPER выйдет весной

22 апр 2021 : 		 ALICE COOPER потерял в весе из-за COVID-19

20 апр 2021 : 		 Колыбельные от ALICE COOPER

6 апр 2021 : 		 ALICE COOPER — о первом наркоопыте

24 мар 2021 : 		 ALICE COOPER: «Если не в своей группе, то пел бы в FOO FIGHTERS»

17 мар 2021 : 		 ALICE COOPER выбрал «Бога рока»

16 мар 2021 : 		 ALICE COOPER полон оптимизма насчет концертов

13 мар 2021 : 		 ALICE COOPER не верит, что рок умер

12 мар 2021 : 		 ALICE COOPER вспоминает о том, как вручал Грэмми JETHRO TULL, которые обыграли METALLICA

10 мар 2021 : 		 ALICE COOPER считает, что хард-рок возродится

5 мар 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

4 мар 2021 : 		 ALICE COOPER хочет записать альбом в дороге

3 мар 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

2 мар 2021 : 		 ALICE COOPER ждёт вторую дозу

26 фев 2021 : 		 Трейлер к новому альбому ALICE COOPER

22 фев 2021 : 		 Фрагмент нового релиза ALICE COOPER

20 фев 2021 : 		 ALICE COOPER: «Детройт — рок-столица США»
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ALICE COOPER — об идее записи альбома в туре



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В рамках беседы с Heavy ALICE COOPER подтвердил, что запишет новую пластинку в туре:

«Мне нравится эта идея, и я озвучил её просто потому, что у меня отличная концертная команда. Их не было на моей последней пластинке, но они настолько хороши, что могут сыграть что угодно. И я подумал: "А почему бы не сочинить в дороге песни о дороге? Давайте напишем о том, что происходит в пути". Или это просто будет весело, может быть, это будет трагично, может, будет ещё как-то. Я добавил: "Но это будет роком, таким же, как и вы. И мне нравится идея делать это во время саундчеков". Вместо того, чтобы играть "Eighteen" или "School's Out" раз за разом, давайте репетировать что-то новое. И тогда в какой-то момент в туре, когда у нас будет дня два на отдых, мы могли бы всё записать — записать вживую в помещении, где будем играть. И я решил, что это будет уникальная ситуация. Никто ведь подобного до нас не делал. Так что давайте сделаем то, чего ещё никто не делал!»

ALICE COOPER Likes The Idea Of Recording Next Album On The Road:





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