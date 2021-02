сегодня



ALICE COOPER : «Детройт — рок-столица США»



ALICE COOPER в рамках недавнего интервью поделился тем, что стало для него вдохновением для создания альбома "Detroit Stories":



«Ну я родился в Детройте, и это столица хард-рока США. В Лос-Анджелес были THE DOORS, и там царит сексуальный рок-н-рольный звук. В Сан-Франциско были THE GRATEFUL DEAD. В Нью-Йорке — THE YOUNG RASCALS. Ну а в Детройте были THE STOOGES, MC5, Alice Cooper, Bob Seger, Ted Nugent. Это всё рок-группы, гитарно-ориентированные рок-н-ролльные команды. И по некоторым причинам этот город стал столицей хард-рока. Он также приютил и Motown, что довольно любопытно. У нас одновременно появилось два движения: Motown и хард-рок, и они отлично друг с другом ладили.



Поэтому я решил: "Давайте сделаем альбом, который будет чествовать Детройт, так как с момента рождения во мне много от этого города". Но будем это делать не на расстоянии, а приедем сюда, возьмём местных ребят и сделаем настоящую детройтскую запись. Так что для нас это своего рода стало образцом дисциплины, ведь мы любим приглашать разных людей на запись. Единственным, кто был не из Детройта, это JOE BONAMASSA, все остальные ребята из Детройта».













+1 -1



просмотров: 340