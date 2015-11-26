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ALICE COOPER : «IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!»



ALICE COOPER в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, что он думает относительно недавнего высказывания Dee Snider'a о комитете ЗСРнР, «что это группка засранцев, которые с презрением смотрят на металл и игнорируют миллионные продажи просто потому, что это не подпадает под их представления о прекрасном»:



«Dee заслуживает там быть. Он ведь не просто вокалист, у него были политические темы, он был представителем, и он во всём классный. TWISTED SISTER не продали какого-то грандиозного числа пластинок, они и записали их не так много, но они были эффектны. И частью Залы Славы является требование о том, насколько вы были важны по отношению к рок-н-роллу. Вот почему там не только какие-то суперизвестные личности... Как Tom Waits, ну сколько он пластинок продал? Я обеими руками за него и очень его уважаю. И я уважаю его не за то количество пластинок, что он продал, а за то, что он сделал для рок-н-ролла. Вот что они должны учитывать.



Но есть те, кто... Я понятия не имею, почему Burt Bacharach вне зала, он написал хитов не меньше, чем THE BEATLES. Я не могу понять, почему множество... Многие из тех, кого я знаю, туда включены. Paul Butterfield там, Laura Nyro там, как и им подобные, бывшие на заднем плане, но по факту настоящие гиганты в том, что делали.



Так что да, я считаю, что и JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN давно заслуживают места — это те группы, которые сложно заподозрить в переоценённости. Но есть комитет, и есть голосование. Я знаю, за кого голосовал я: я голосовал за тех, кто, на мой взгляд, должен был там находиться. Не по тому критерию, сколько они продали пластинок или насколько они популярны, а по тому вкладу, что они сделали для рок-н-ролла».







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